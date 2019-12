Diákokat mentettek a tűzoltók az egri gyakorlaton (videóval)

Nem mindennapi gyakorlatot szervezett az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség hétfőn délelőtt. A tűzoltók ezúttal a Harlekin Bábszínházból menekítettek ki több mint száz diákot.

A tűzesetek veszélyéből adódó katasztrófa-elhárítási és lakosságvédelmi feladatok végrehajtásának gyakorlása céljából szervezett tapasztalatszerzési programot az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség a megyeszékhelyi Harlekin Bábszínházban. A lánglovagok a gyakorlaton belül a tűz veszélye, vagy tényleges bekövetkezése miatt kialakult veszélyhelyzet hatékony kezelése érdekében felmérték a káresemény felszámolásába bevont szervezetek állományának felkészültségét. Vizsgálták továbbá a rendezvény biztonságáért felelős intézmény – ez esetben a Harlekin Bánszínház – személyzetének, továbbá a gyakorlaton résztvevő tanulóknak a felkészültségét is.

– A feltételezés szerint a bábszínházban előadás közben a nézőtér felé sűrű füst kezdett beszivárogni, majd megszólalt a tűzjelző is – tájékoztatott érdeklődésünkre Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő. – A feltételezett káreset következtében szükségessé vált az előadás leállítása, a bábszínház kiürítése és a kimenekített emberek ideiglenes elhelyezése.

Nagy Csabától megtudtuk azt is, hogy a szakemberek a gyakorlat során alaposan leellenőrizték a kiürítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. Kiemelte: a hideg időjárás miatt fontos volt ellenőrizni a lakosságvédelmi intézkedések megtételének lehetőségét is, valamint az együttműködő szervek munkáját és felkészültségét. Arra is kíváncsiak voltunk, évente hány ilyen gyakorlatot szervez a kirendeltség.

– Olyan gyakorlatunk, amelybe bevonjuk a hatósági társszerveket is, évente három szokott lenni – mondta Nagy Csaba. E gyakorlat különlegességét az is adta, hogy a helyszínre közreműködni több mint száz gyermek érkezett az egri négyes iskolából. A kiürítés után őket, a Trinitárius utcában felsorakozott buszokra menekítették.