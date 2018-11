Digitális forradalom a bíróságon: bemutatták a legmodernebb technikát

Digitális Nyílt Napot tartottak hétfőn az egri Törvényházban.

– Digitális forradalmat élünk! A mindennapjainkhoz tartoznak az elektronikus alkalmazások. E folyamatból a bíróság sem maradhatott ki, sőt, Európa élén járnak a téren a magyar bíróságok – jelentette ki dr. Nyiri Beáta, az Egri Törvényszék elnöke a hétfőn az egri Törvényházban tartott Digitális Nyílt Napon.

Hozzátette: – Fontos fejlesztés a beszédfelismerő program, a Via Video távmeghallgatási rendszer, az elsőként Egerben kialakított modern Ügyfélközpont, s az elektronikus akták bevezetése. Mindez segíti a bíróságok munkáját, s az ügyfelek kényelmét is szolgálja.

Az eseményen részt vettek a főügyészség, a rendőr-főkapitányság, a büntetés-végrehajtás, s a kormányhivatal képviselői is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nyílt nap országos projekt, ennek tegnapi egri állomásán láthatták az érdeklődők a bíróságokon alkalmazható digitális innovációs fejlesztéseket.

– Három alappillérük van – közölte Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, a törvényszék sajtószóvivője. – Összekötik a bíróságit a közhiteles nyilvántartásokkal, elektronikusan, automatikusan történik a határozatok anonimizálása, s elektronikusan lehet betekinteni az aktákba.

A rendezvényen külön standokon mutatták be az új berendezéseket. Az egyik helyszínen a bírósági elektronikus kapcsolattartási rendszerről esett szó.

– A Digitális Bíróság projekt keretében – ismertette dr. Kelemen Péter járásbírósági bíró – e fejlesztés egyik oldala a bírósági igazgatási rendszer digitalizálása, a másik az, hogy az állampolgárok számára igyekszünk megteremteni a könnyebb internetes hozzáférést elsősorban a saját peres ügyeik irataihoz. A program webes alapú és az összes integrált adatbázist, informatikai alkalmazást egy programba tömörítve tartalmazza. Ugyanezen a felületen tudnak beletekinteni tértől és időtől függetlenül az aktáikba az állampolgárok is. Nagy előnye, hogy az ismétlődő, rutinszerű teendőket nagymértékben automatizálja. Ráadásul költséghatékony is. Megtörténik majd a kormányzati, közigazgatási igazgatási szervekhez való kapcsolódás is, ami megkönnyíti a megkeresések folyamatát, a hivatalos iratok beszerzését. Az átállás e módszerre jövő év második felétől 2020-ig tart majd. A végső cél az, hogy teljesen megszűnjön a papíralapú ügyvitel.

Monitorokkal, kamerákkal felszerelt tárgyalóterem rendezték be az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Via video projektjének berendezéseit.

– A bíróságokon 72 távmeghallgatásra alkalmas végpont épült ki, a büntetés-végrehajtási intézetekben 39 – magyarázta dr. Schmidt Péter, a törvényszék büntetőkollégiumának elnöke. – Ezek jól működő rendszert képeznek. Az OBH ennek továbbfejlesztéseként további 112 tárgyalótermi végpontot kíván kialakítani. Így jövő nyárig hazánk valamennyi bíróságán lesz távmeghallgatásra alkalmas végpont. Ezután minél több tárgyalótermet kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközzel szeretnének felszerelni.

Élőben, működés is közben megfigyelhették a sajtó képviselői, mennyire hatásos ez a megoldás. Egy elkülönítő teremből dr. Puskás Csilla bírósági titkárt, sajtószóvivőt mutatták a kamerák, s hallható volt a hangja is.

– A rendszer két kamerából, egy bíró előtti monitorból, két nagy képernyőből áll – tudatta dr. Schmidt Péter. – Az eljárási cselekmény helyszínéül szolgáló helyiségből vezérelni lehet a másik helyen zajló eseményt is. Része e rendszernek egy dokumentumkamera, amely révén át lehet küldeni az irat képét a másik terembe. Ha védett személyt hallgatnak ki, akkor a nagy monitorokon nincs kép, s csak torzított hang hallható, csak a bíró előtt jelenik meg a kép. A rendszer arra is képes, hogy férfi hangot nőivé változtasson, abszolút felismerésre alkalmatlan módon közvetítse a túloldalon lévő személyt. Valós idejű rendszer ez, előnye, hogy akit így hallgatnak meg, az a tárgyaláson jelen lévőnek számít.

A távmeghallgatási rendszer nagy előnye az idő- és költségmegtakarítás. A büntetés-végrehajtásban fogvatartottakat nem kell a bíróságokra szállítani, csökken biztonsági kockázat. A végpontokkal egyszerre több helyszín is bekapcsolható, s meghallgatható például a Szegeden a fogvatartott, Győrben a tolmács, ha szükséges, s Nyíregyházán a tanú.

Beszédhang kerül a monitorra

Dr. Vitai Erzsébet törvényszéki bíró a beszédfelismerő projektről tájékoztatott: – Két változata van, a Global Speetch Notes és a Speetch Tex. Mi a törvényszéken az előbbit használjuk. E rendszer segítségével az emberi hangot adekvát módon lehet megjeleníteni a számítógép monitorján. Felismeri a beszélő hanglejtését, artikulációját. A jogi szaknyelvre épül, jelenleg majdnem ötszázezer szót tartalmazó szótárral rendelkezik. Folyamatosan bővül köznyelvi kifejezésekkel is. Azon vagyunk, hogy minél szélesebb körben megszeressék és alkalmazzák a kollégák. Megéri a fáradságot, mert ki lehet küszöbölni vele a papíralapú adminisztrációt, gyorsabbá válik az ügyintézés.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS