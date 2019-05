Díszkarddal köszöntötték Hevesben a nyolcvanéves rendőrt

A földműveléssel és állattartással foglalkozó verpeléti famíliában Guszti volt a legidősebb fiú. A család hányatott időszakában rá hárult az az embert próbáló feladat, hogy összefogja a gazdaságot. S ez az alig pelyhedző állú fiatalember képes volt a nehézségek legyőzésére.

Farkas Gusztáv ma azt mondja, szerencsés embernek tartja magát, mert az akarata és önbizalma ifjúkorától átsegítette a legkeményebb megpróbáltatásokon is. Arra sarkallta, hogy mindennap többre vigye tudásban, tapasztalatban, s ne adjon fel semmit, amibe belekezdett. Így történt ez, amikor a katonaviselt fiatalember bekopogott Egerben a Széchenyi utca 18. számú házba, ahol a városi rendőrkapitányság székelt. Türelmesen meghallgatták, hogy rendőr akar lenni, aztán azzal bocsátották el, hogy majd értesítik. Hónapok teltek el, de nem történt semmi…

Aztán egyik napról a másikra bedobták a mély vízbe. Akkor, 1964. június 15-én hirtelen rádöbben arra, hogy megszegte a soproni laktanyában tett fogadalmát, miszerint soha többé nem húz egyenruhát. Ehhez képest másnap már próbaidős rendőrként Kszel János r. szakaszvezető mellett járta a belváros utcáit. Ám, ha csak sima első szolgálat lett volna, de nem az volt: tapasztalt társa útközben, a Tűzoltó tértől a Klapka utcáig haladva verte belé a viselkedés, igazoltatás, intézkedés írott és íratlan szabályait. Gyorstalpaló volt a javából, de jó alapokat adott. Ennek is köszönhető, hogy két hónap múlva már egyedül teljesíthetett szolgálatot. Mindjárt az első alkalommal történt, hogy felfigyelt egy szabálytalankodó kerékpárosra, aki gyanússá vált, mert nem tudta igazolni a kétkerekű tulajdonjogát. Mint kiderült, Gyöngyösön lopta, s idáig karikázott el vele.

A kisrendőrből őrvezető, majd őrmester lett, s a különböző beosztások után beiskolázták a rendőrtiszti akadémiára, ahol alhadnagyként végzett. Ekkor a városi kapitányság bűnügyi csoportjához került, ott a Csiky utcában elkövetett betörés helyszíni szemléje volt az első komoly feladata. Reggel 9-kor kezdte a nyomozást, s este 9-kor már nem volt ismeretlen a tettes: egy olyan egri származású, nemzetközileg ismert kasszafúró kezén kattant a bilincs, aki korábban már harminc évet töltött börtönben. F. Andrást később még egyszer megfogta, amikor a Szépasszony-völgyben fosztogatott. Sikerrel derítette fel annak a borsodi bandának a tagjait, akik betörtek az adácsi postára, máshol boltokat, trafikokat rámoltak ki. Elvittek egy női bundát is, amit egyikük a barátnőjének ajándékozott, végül ez a bunda buktatta le őket. Sokáig bosszantotta a nyomozókat egy betörő, aki mindig a helyszínen hagyott egy W alakú lábnyomot. Ez egy katonai bakancs talpáról származott, amit megtévesztésül csak ott húzott fel a lábára. A tettes a Hadnagy úti óvodából elvitt MK-25-ös magnón bukott le, miután a hibás készüléket beadta egy diósgyőri szervizbe.

Farkas Gusztáv harminc év szolgálat után őrnagyként vonult nyugdíjba. Pályafutása alatt nem csak eredményes nyomozásokban volt része, kudarcként élte meg például, hogy nem sikerült pontot tennie a Hatvan külterületén leégett fenyőerdő ügyének végére.

Most, hogy 80. születésnapja alkalmából Czinege László r. dandártábornok, megyei főkapitány Kossuth-díszkard kitüntetéssel köszönte meg sok évtizedes helytállását, a Szilvásváradon élő öreg zsaru is számot vetett.

– A rendőrnek örökké készenlétben kell lennie, állandóan tanulnia kell, fújni a jogszabályokat, gyűjteni a gyakorlati tapasztalatokat, s a lehető legalaposabb helyismeretre kell törekedni. Tudni kell bánni az emberekkel, legyenek azok a segítői vagy éppen elszámoltatásra váró bűnözők – mondta.

„Mi mindig rendőrök voltunk, azok vagyunk és örökké azok is leszünk”

Ez a saját maga által megfogalmazott mottó ­jellemzi Farkas Gusztáv nyugalmazott rendőr őrnagy és a ­hozzá hasonló társai pihenő éveit. E gondolat annál is inkább igaz, mivel a zömük ma is aktívan segíti a jelenleg szolgáló kollégákat, valamint a polgárőröket. Farkas Gusztáv fontosnak tartja korosztálya összefogását, ezért 2011-ben vele együtt egytucatnyian megalakították az Egri Szent György Nyugdíjas Rendőr Egyesületet, amelynek első elnöke volt, most pedig tiszteletbeli elnökként támogatja, szervezi a hetventagú közösség érdeklődéssel várt programjait.