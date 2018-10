Drogok, prostik: sok a panasz a lakókra

„Nem gondoltam volna, hogy munkakerülő, több milliós köztartozást felhalmozó kábítószeresek, prostituáltak, dílerek, börtönből szabadult és büntetésükre váró közveszélyes alakok kapnak önkormányzati támogatást, lakhatást, és ilyen emberek tartják rettegésben majd a környéket” – panaszolja nevét elhallgatni kérő olvasónk.

Azzal folytatja, hogy a nap 24 órájában érkeznek a környékre züllött, kétes alakok, akik a Haller-házban pár percnyi benntartózkodás után távoznak is. Szavai szerint a Petőfi Sándor utcai ingatlannál éjszaka is állandó a jövés-menés, rendszeres, hogy valamilyen szállítmány érkezik a házba, miközben néhány alak úgymond megfigyelőállásba helyezkedik. Hozzáteszi: bizonyos időközönként jobb módú férfiak nyugati autókkal érkeznek, szintén rövidebb-hosszabb ideig benntartózkodnak, olykor hangos szóváltás is hallható.

– Lerongyolódott nők jönnek-mennek az épületből; előfordult, hogy a járdára lökve rugdosták őket férfiak a járókelők szeme láttára – mondja.

Azt állítja olvasónk, a környéken élők szenvednek a Hal­ler-ház lakóinak és vendégeiknek rendszeres hangoskodásától, törvénytelen életvitelüktől. A panaszos azt is tudni véli, hogy a Petőfi úti egyik ingatlan udvarán harci kutyát tartanak. Hozzáteszi, hogy többen, többször is éltek már panasszal az önkormányzat felé, és a rendőrségre is tettek bejelentést.

Hétköznap délután négy óra körül érkezünk az utcába. Sokan járnak erre, a Gyöngyössolymosra vezető út nagy forgalmat bonyolít, a felső városrészben lakók számára is ez az egyik fő útvonal. Általános iskola, húsbolt, cukrászda, lakóházak sorakoznak a környéken. A Fő tértől néhány perc sétára meg is pillantjuk a nevezett épületet, amely valamikor patinás külsővel rendelkezhetett, ám mára már igen elhanyagolt állapotban van. Ottjártunkkor a kapu nyitva volt, nagy volt a mozgás. Nem tűnt lakatlannak a ház.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi utcai Hal­ler-házzal kapcsolatban megtudjuk, pályázati projektben érintett ingatlanról van szó. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője portálunk kérdésére elmondta, az épületet a közeljövőben felújítják. Németi László közölte, a bérlőket a projekt miatt is ki kell költöztetni, de a bérleti jogviszony megszüntetésére okot adó egyéb körülmények is hozzájárultak a kilakoltatásukhoz. Hozzátette, mivel a lakók mindegyike már jogcím nélküli lakáshasználónak minősül, a kiköltözésre irányuló végrehajtási eljárásokat már hónapokkal korábban elindították, amelyek jelenleg is folyamatban vannak.

Az önkormányzat ismeri a problémát – jegyzi meg az igazgató –, a rendelkezésére álló csekély intézkedési lehetősége miatt igyekszik a rend fenntartásában közreműködni, és a jelzett ingatlant a lehető legrövidebb idő alatt a renitens bérlőktől megtisztítani. Az igazgató hozzáteszi, amint a ház üres lesz, lezárják és átadják a kivitelező cég szakembereinek, hogy elkezdjék a felújítását.

A rendőrség is figyeli a környéket Kérdésünkre, miszerint mi lesz a felújított ház sorsa, az igazgató elmondja, hogy a projektből fakadóan továbbra is bérleményként kell hasznosítani a házban lévő több lakást, de a bérlő kijelölésekor az erre jogosult szakbizottság körültekintően választja ki az erre jogosultakat. A térfigyelő kamera felhelyezése is szóba került, ezzel kapcsolatban kiderült, a város a költségvetési forrásai függvényében legfőképp az érintett önkormányzati képviselő vagy a rendőrség javaslatára helyez el indokolt helyeken térfigyelő kamerát. A Petőfi utca ezen szakaszán kamera elhelyezését eddig még nem javasolták.

Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője arról tájékoztatott, hogy a helyi rendőrkapitányság értesült a kialakult helyzetről, kaptak állampolgári bejelentést is ez ügyben. Közlése szerint évek óta kiemelt járőrözési terület a szóban forgó környék, naponta tartanak ellenőrzéseket a területen, valamint több alkalommal is intézkedtek már az ingatlannál.