Egerben és környékén több mint negyvenszer riasztották a tűzoltókat a szombat hajnali vihar miatt

Az éjszakai heves esőzések után sorra érkeznek a bejelentések a katasztrófavédelem Heves megyei műveletirányítási központjába.

Egerben és környékén eddig több mint negyven esetben kérték a tűzoltók segítségét, elsősorban vízeltávolításhoz, számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Egerben, az Árnyékszala utcában például egy méter magasan gyűlt össze és házakba is befolyt, a Hóvirág, a Csalogány és a Pásztorvölgye utcában pedig pincékbe tört be a víz. Egerszóláton utcákat öntött el, Bükkszéken egy házba tört be a csapadék, míg Szarvaskő és Egercsehi között fák dőltek a 25-ös főútra. Jöttek bejelentések egyebek közt Felsőtárkányból és Egerbocsról is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: félelmetes villámokkal csapott le a szombat hajnali vihar Egerre. Heves megye több települését is elérte péntek délután a vihar, amely helyenként erős zivatarral, jégesővel csapott le. Este az időjárás ugyan lecsendesedett, szombat hajnalban azonban folytatódott az ítéletidő, erős zivatar és hatalmas villámlást tapasztalhattak az egriek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint szombat hajnalban a zivatartevékenység az Északi-középhegység tágabb térségében még helyenként kitart, de a délelőtti órákban várhatóan megszűnik.

Szombatra továbbra is citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt Heves megyére. Szűkebb hazánkban az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.