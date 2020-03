Egy év alatt csaknem nyolcszázszor vonultak szabadtéri tűzhöz Heves megye tűzoltói

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emiatt emelkedik a szabad területi tüzek száma, az elmúlt napokban is több helyen meggyulladt az aljnövényzet – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Idén az országban eddig már hétszázharminc alkalommal riasztották vegetációs tűz miatt a tűzoltókat, összesen csaknem nyolc és fél négyzetkilométeren pusztítottak a lángok. A legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Pest megyében kellett beavatkozni. Kiemelték: a szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi szóvivő a Heol érdeklődésére úgy nyilatkozott: szabad területen keletkezett tűzesetekhez csaknem nyolcszázszor riasztották a Heves megyei egységeket 2019-ben. A hosszan tartó szárazságnak köszönhetően a szabadtéri tűzesetek száma a 2018-hoz képest 110 százalékos növekedést mutat. Nagy Csaba kiemelte: 2019-ben vegetációs tűz miatt összesen csaknem tizenegy és fél négyzetkilométeren pusztítottak a lángok.

– A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat – emelte ki a szóvivő. – A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Nagy Csabától megtudtuk azt is, a vegetációtüzek főként lombos erdősítésekben, cserjésekben és füves területeken keletkeznek.

– Az árokpartok meggyújtása, meggyulladása, a tűz őrizetlenül hagyása nemcsak sok hektár fiatal erdő pusztulását okozhatja, de súlyos károkat is okozhat a vadállomány szaporulatának és búvóhelyének megsemmisítésével, továbbá a keletkezett füstnek komoly környezetkárosító hatása is van. A tűzoltói beavatkozásokat igénylő esetek közül, volt, hogy több hektárnyi lábon álló gabonára is átterjedt a tűz, valamint hétvégi házakban is kárt okozott a felelőtlen tűzgyújtás.

Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.

Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).

Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).

Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.

Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!

A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.

Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.