Elemelte a melegítőt, abban ment vissza lopni a 28 éves gyöngyösi férfi

A biztonsági őr figyelt fel a bolti tolvajra, majd nyomon követte.

Folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségével vádol egy 28 éves férfit a Gyöngyösi Járási Ügyészség – tájékoztatta a Heolt a megyei főügyészség.

A nyomozás során feltárt adatok azt mutatják, hogy a vádlott idén április 4-én egy gyöngyösi nagyáruházba tért be. Ám korántsem vásárolni óhajtott, hanem szétnézett a ruházati osztályon. Meg is tetszett neki egy szabadidőruha, amiért azonban nem akart fizetni. Letörte hát a lopásgátló áruvédelmi eszközöket, majd behúzódott a próbafülkébe, ahol a melegítőalsót és a -felsőt is felvette a saját ruházata alá. Ezután elégedetten hazasétált. A lopást röviddel később felfedezték ugyan, ám a bolti szarka akkor már messze járt.

Viszont nagyon óvatlan volt – netán túlontúl magabiztos –, mert két nappal később a korábban eltulajdonított sportöltözékben ment vissza ugyanabba a városbeli üzletbe. Büszkén feszített benne, hogy minél többen lássák, milyen márkás holmit visel. A biztonsági őr azonban felfigyelt rá, s nyomon követte őt végig az árusítóhelyen. Ennek köszönhetően láthatta, hogy emberünk különböző polcokról egy csípőfogót, egy sportcipőt, egy pólót, egy melegítőalsót, valamint dezodorokat, borotvát és üdítőket helyez a kosarába, majd azokkal bezárkózik az egyik próbafülkébe. Itt a ruhákat magára vette, a többi terméket pedig a ruházatába rejtette, és megpróbálta elhagyni az épületet. Ám ezúttal ez már nem sikerült neki, lebukott, mert az éber biztonsági őr megállította.

A vádhatóság vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság – tényleges szabadságelvonással járó – legalább 60 nap időtartamú elzárás büntetést szabjon ki a bolti tolvajjal szemben.