Életeket menthet a biztonsági öv, de csak ha be van csatolva

Felmérések bizonyítják, hogy 1-40 km/óra sebességnél a biztonsági öv nélkül utazók halálozási mutatója 2,5-szeresére nő a becsatolt övvel utazókhoz képest.

Az, hogy egy közlekedési baleset anyagi káros, illetve személyi sérüléses, több tényezőn is múlhat. Az egyik ilyen lényeges pont a passzív biztonsági eszköz (biztonsági öv, gyermekülés) használata, amely alapvetően meghatározhatja egy esetleges baleset kimenetelét. A közúti ellenőrzések tapasztalatai és a baleseti vizsgálatok is azt mutatják, hogy a gépjárművezetők és utasaik nagy része nem csatolják be a biztonsági övet, sőt esetenként a gyermekek védelmét szolgáló biztonsági gyermekülést sem használják – tájékoztatta portálunkat Kovács Nikoletta rendőrségi sajtóreferens.

Hangsúlyozta, hogy a balesetek megelőzésének legfontosabb része az emberi figyelem, a sebesség helyes megválasztása és a tolerancia. A járműben ülők védelmét elsődlegesen az aktív biztonsági eszközök határozzák meg. A létező összes aktív technikával felszerelt jármű vezetésekor is bekövetkezhet a baleset. Ekkor kerülnek előtérbe a már említett passzív biztonsági eszközök, melyek szerepe a balesetek következményeinek csökkentésében van, hiszen növelik a vezető és az utasok túlélési esélyeit.

Hozzátette, hogy a balesetek döntő többsége lakott területen belül történik. Tévhit, hogy kis sebességnél nem érdemes használni a biztonsági övet. Felmérések bizonyítják, hogy 1-40 km/óra sebességnél a biztonsági öv nélkül utazók halálozási mutatója 2,5-szeresére nő a becsatolt övvel utazókhoz képest. Sokan úgy gondolják, hogy jól kitámasztott kézzel és lábbal is lehet úgy fékezni az ütközés pillanatában tehetetlen testet, ahogy az öv teszi, de ez nincs így. A kutatási eredmények tükrében a biztonsági öv használata esetén a személyi sérüléses balesetek számában és súlyossági fokában is jelentős javulás mutatható ki.

Kiemelte, hogy a jogszabályok a hátsó ülésen utazóknak is kötelezően előírják az öv használatát. Ennek az az oka, hogy a járműben hátul helyet foglalókra is ugyanolyan veszélyek leselkednek, mint az elöl ülőkre, sőt esetleges előre repülésükkel veszélyeztetik az elöl utazókat is. A személygépkocsi hátsó ülésén utazó 12. életévét be nem töltött és 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. A baleseti elemzések szerint a biztonsági ülésben utazó gyermekeknél egy esetleges baleset esetén jóval kisebb a kockázati tényező.

Az autósok mellett más járműveket vezetőkre vonatkozóan is megosztott néhány fontos tudnivalót: szintén a passzív biztonsági eszközökhöz tartozik a bukósisak, amelynek viselése segédmotor-kerékpáron és motorkerékpáron egyaránt kötelező. A baleseti statisztikai adatok és más kutatási eredmények is egyértelműen bizonyítják, hogy a sisaknak igen nagy szerepe van a komolyabb, esetlegesen végzetes sérülések elkerülésében.