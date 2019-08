Elfogás, előállítás: ekkor kattanhat a bilincs a gyanús alak kezén

A gyanúsított elfogása és előállítása a rendőri intézkedések legfontosabb válfajai. A felderítőmunka betetőzése. Ennek részleteiről, megyénkbeli mutatóiról tájékozódott a Heol.

A nagyközönség számára a rendőri munka leglátványosabb része azok elfogása és bekísérése hatósági épületbe, akik feltételezhetően jogellenes tetteket hajtottak végre. A filmekben, dokumentumsorozatokban látva rendre lenyűgözik az efféle jelenetek az embereket.

A valóságban azért megvannak a rendőri intézkedéseknek azok az előírásai, amelyekhez tartaniuk kell magukat a közrendvédelmi munkatársaknak, s a civil nyomozóknak.

Az 1994-ben alkotott, a rendőrségről szóló XXXIV. törvényben az általános szabályok az intézkedést kötelezővé teszik a bűnüldözőknek mindig, ha a közbiztonságot, a közrendet az államhatár rendjét sértő, veszélyeztető tényt, cselekményt észlelnek, illetve, ha ilyet a tudomásukra hoznak. Halaszthatatlan esetben még akkor is meg kell ezt tenniük, ha nincsenek épp szolgálatban.

S kiket köteles elfogni és előállítani a fegyveres testület tagja? A törvény értelmében a szándékos bűntény elkövetésekor tettenért személyeket. Továbbá azokat, akiknek az őrizetét, letartóztatását, előzetes kényszergyógykezelését, illetve elmeállapotának megfigyelését rendelték el. E sorba tartoznak azok is, akik megszöktek az őrizetből, a letartóztatás, az ideiglenes letartóztatás kiadatási, átadási, végrehajtási fomája során, a fegyintézetből szabadságvesztés- vagy elzárásbüntetés közben.

Azokkal szemben is intézkedniük kell, akik a bűnügyi felügyelet előírásait megszegve próbálnak eltűnni. Elfogandók az ország területén jogellenesen tartózkodók is. Ez a módszer lehetőség a hatósági ember számára, ha valaki rendőri felszólításra nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja, aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Olyan állampolgár esetében is, akitől közlekedési, közigazgatási szabályszegés bizonyítása érdekében vizelet-, egyéb mintavétel szükséges, illetve véralkohol-vizsgálatnak kell alávetni. Arról is rendelkezik a törvény, hogy ha valakit elfognak, előállítanak, annak a személyi szabadsága legfeljebb nyolc órán át korlátozható. Ez indokolt esetben egyszer négy órával meghosszabbítható.

A Belügyminisztérium Kommunikációs és Statisztikai Osztályának adatai alapján tudható, hogy Heves megyében idén az első fél évben 883 embert fogtak el. Kevesebbet, mint tavaly, azelőtt és 2016-ban, többet, mint négy és öt esztendeje az évek első hat hónapjában. Az összevetés szerint Borsodban ez a szám 2234, a BRFK területén 7391, a szomszédos Nógrádban 448 volt. Idén az elfogottak majdnem felét, 404 személyt szándékos bűntény elkövetésén érték tetten Hevesben. A szökést viszont nem sokan kockáztatják meg, hiszen ez év júliusáig csupán öt szökevényt kell előkeríteni, s a korábbi fél évtizedben csak az elmúlt év első felében nőtt a számuk tíz fölé. A jogszabályok és a hatóságok hatékonysága az eltelt fél évtizedben mindenesetre jól nyomon követhető.