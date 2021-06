Elképesztő: virágokat lopnak az egri temetőkből

Többnyire a halottak napján irányul figyelem a sírkertekre. Ám olvasónk is jelezte, hogy a Kisasszony temetőben valamint a Hatvani urnatemetőben is folyamatosan eltulajdonítják a síremlékekről a kihelyezett virágokat mécseseket, de egyéb tárgyak is a tolvajok áldozatául esnek.

– Elképesztő, hogy milyen lopások zajlanak a kegyhelyeken. Virágot már lassan nincs értelme kivinni mert minden nap ellopják. Nem tudom, hogy ezt ellenőrzi-e a rendőrség vagy a gondnok, de miközben a temetkezési helyekért szép nagy összegeket kell fizetni, elvárható lenne, hogy valamilyen szinten biztonságban tudhassuk az oda kihelyezett tárgyakat – így fogalmazott egy egri nő. Hozzátette, épp elég nagy fájdalom a hozzátartozó elvesztése, s ebben az lelkiállapotban hatványozottan bosszantó a tolvajok tevékenysége. Mindez már a közösségi oldalakon is téma az Egerben élők körében. Többen arra panaszkodnak, hogy hiába van kamera a temető bejáratánál, ezen esetek ellen mit sem ér, hiszen éppen magát az eltulajdonítást nem rögzíti. Csak annyi látszik, hogy ki megy be és ki a kegyhelyekre. Többen azzal a módszerrel próbálnak védekezni, hogy jól láthatóan megjelölik, vagy névvel látják el a koszorúkat és vázákat. Így ugyanis aki elviszi, nem tudja továbbértékesíteni. Van, aki szerint ez a módszer sem védi meg értékeiket. Egy másik egri asszony azt írta, hogy hozzátartozója sírjáról nem csak a művirágokat vitték el, még a beültetett növényeket is kiásták a tolvajok a Kisasszony temetőben. Akadnak jó példák is, többen állítják, a Felnémeti temetőben nem tapasztaltak hasonlót. Javuló adatok

Lázár Levente arról tájékoztatott, a városban rendőri eljárásban regisztrált lopással kapcsolatos bűncselekmények száma tavaly összesen 438 volt. A hatóság mindig a már lezárt nyomozások számáról tud tájékoztatást adni. Összevetettük az idei és a tavalyi év első négy hónapjának egri lopási statisztikáját. Tavaly januártól áprilisig 164 ilyen esetben járt el a rendőrség, idén 105-ben, ami javulás. Igaz, külön nem szól az anyag a temetőkről.