Elkezdődött az új tanév: Hevesben is rendőrök segítik a biztonságos közlekedést (videó)

Szerdán kezdetét vette az új tanév, a koronavírus-járvány okozta rendkívül szokatlan helyzet után immáron ismét jelenléti oktatásban.

Ezt ne hagyja ki! A Magyar Atlétikai Szövetség válaszolt: Karácsonyék nem illetékesek

Az iskolapadokba történő visszatérés azonban bár kétségkívül örömteli fejlemény, de okvetlenül fokozottabb figyelmet követel meg úgy az autóval, mint a gyalogosan közlekedőktől. Ennek megfelelően a rendőrök is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a diákok biztonságban megérkezzenek az oktatási intézményekbe. Az első tanítási napon gyermekzsivajtól volt hangos a Bartók téren található általános iskola környéke is, emiatt akadtak kisebb-nagyobb problémák a környező utcák közlekedésében. Ami a rendőri készültséget illeti, már az első napon megbizonyosodhattunk arról, hogy a megyeszékhelyen mindent megtesznek a balesetmentes közlekedés érdekében.

Mezeiné Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense szerdán arról tájékoztatta a Heolt, hogy az egyenruhások a gyermekek biztonsága érdekében az oktatás kezdeti és befejezési időszakában is segítik a közlekedést. Ez a gyakorlatba átültetve azt jelenti, hogy a tanítási idő kezdetén és végén, a rendőrök jelen lesznek a forgalmas zebráknál. Fokozott figyelmet fordítanak a járművezetők jogkövető magatartására, a kijelölt zebrák megközelítésére, a megállni és várakozni tilos tábla hatályát figyelmen kívül hagyó sofőrökre, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatát is szigorúan ellenőrzik. Mint megtudtuk, a járókelők a kiemelt készültségre egészen szeptember utolsó napjáig számíthatnak.

A balesetmentes közlekedést elősegítve a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság néhány hasznos tanácsot is megosztott. Az autósokra vonatkozóan a rendőrök felhívják a figyelmet arra, hogy az oktatási intézmények környékén fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek. A gyalogosan közlekedőket arra kérik, a zebrán átkeléskor győződjenek meg arról, hogy megkapták-e az elsőbbséget. Emlékeztetnek arra is, hogy 12 év alatti gyereknek tilos főútvonalon kerékpározni, sőt, kisebb gyereket alsóbbrendű úton se engedjen a szülő önállóan közlekedni. A kijelölt zebra előtt – amennyiben nincs kerékpáros átvezetés –, a kerékpárról le kell szállni, és mindig át kell tolni a biciklit. Lényeges az is, hogy amennyiben kerékpárt hajtva is közlekedhetünk a zebrán, azt abban az esetben is csak kellő körültekintéssel tegyük. Járművezetőként mindig csakis biztonságos sebességgel, úgy kell megközelíteni a zebrát, hogy eleget tehessenek elsőbbségadási kötelezettségüknek.

A rendőrség közölte azt is, hogy ebben az időszakban nagy szerepe van a szülői példamutatásnak és a helyes közlekedésre nevelésnek. A gyermekekben ugyanis mielőbb tudatosítani kell, hogy az otthon és az iskola közötti útszakaszon hogyan kell szabályosan közlekedni.