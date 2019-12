Felkészültek a veszélyhelyzetekre Heves megye vezetői

Járási hivatalok vezetői, települési polgármesterek és közbiztonsági referensek részére szervezett felkészítést a Heves Megyei Védelmi Bizottság.

A program célja volt, hogy a települések vezetői megismerjék azokat az eljárásokat, amelyek segítségével az esetleges vészhelyzeteket hatékonyan tudják majd kezelni – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint megtudtuk: a felkészítésen az előadók honvédelmi, rendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra is rávilágították a figyelmet kiemelve, hogy a települési polgármesterekhez ezeken a területeken is igen sok feladatot rendelnek a jogszabályok.

A megyei katasztrófavédelmet Koós Zoltán tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő és Zelei László tű. alezredes, iparbiztonsági főfelügyelő képviselte. Előadásukban először ismertették a katasztrófavédelem szervezeti felépítését, feladatrendszerét, a megye veszélyeztetettségét és a védelmi igazgatási rendszer felépítését. Ezt követően a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatait vették sorra, hangsúlyozva azt, hogy a települési vezetők felelősek a döntések meghozataláért, de amennyiben szükséges, a katasztrófavédelmi szakemberek mindig rendelkezésre állnak javaslatokkal, speciális szakértelemmel. A katasztrófavédelmi blokk zárásaként a vis maior rendeletben foglaltakról és az ehhez kapcsolódó feladatokról szóltak az előadók.