Fizethet a pecás, aki kétszer is ittasan hajókázott a Tisza-tavon

Ittasan motorcsónakkal közlekedő horgászt füleltek le a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei néhány napon belül kétszer is a Tisza-tavon október második felében. Gyorsított eljárásban, igen rövid időn belül, már ítélet is született az alkoholt nagyon kedvelő férfival szemben.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség bíróság elé állított egy 64 esztendős férfit, akit egy héten belül két alkalommal is rajtakaptak, hogy úgy hajókázott a tározó tavon a motorcsónakján, hogy előtte szeszes itallal bátorította magát. A történtekről dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész tájékoztatta a minap a Heolt.

– Az amúgy Dunakesziben lakó polgár először idén október 19-én bukott le – közölte a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője. – Az illető Tisza partján töltötte a pihenőjét. Az említett napon délután nyílt vízi pecázással óhajtotta múlatni az idejét. Poroszlón, a Csicsman kikötőben beült a hat méter hosszúságú, motorral is felszerelt vízi járművébe, amivel kihajózott a csapói holt­ágra.

Arra valószínűleg nem számított, hogy az azon a részen járőröző vízirendészek intézkedés alá vonják. Az ellenőrzés során kézi alkoholszondát is kifújattak a rend őrei a motorcsónakossal. Az eszköz elszíneződött, mutatva, hogy feltehetően alkohol van a szervezetében.

Ezt követően az egyenruhások a horgászt a partra vitték, ahol újabb, hitelesített légalkoholmérő berendezéssel vettek tőle még pontosabb mintát. Ennek eredménye ismeretében büntetőeljárás indult a pecás ellen.

Az akkor már gyanúsított szépkorút azonban mindez nemigen zavarta. Október 23-án ugyanis ismét beszállt a motorcsónakjába, persze ez alkalommal is úgy, hogy előzőleg leeresztett a torkán egy-két pohárkával a szeszes nedűkből.

A Tisza-tavon elment a hullámok hátán újfent a csapói holtágra. A forgatókönyv ezúttal is ugyanaz volt, mint négy nappal előtte: a vízi rendészet munkatársai ekkor is megállították, szonda kifújatásával igazolták, hogy az illető pityókásan szeli a habokat. Ezt követően, mint pár napja, a partra vitték légalkoholmérésre. A berendezés ezúttal is kimutatta a horgász szervezetében az alkohol jelenlétét.

– Mindezen adatok birtokában a vízirendészek újabb nyomozást rendeltek el vele szemben, s a két procedúrát a nyomozó hatóság egyesítette – tudatta a főügyészségi sajtószóvivő. – A gyanúsítottként kihallgatott dunakeszi lakos ezek után beismerő vallomást tett. Az ügyekben a rendőrség néhány napon belül befejezte vizsgálatot. További lépésként az elkövetőt a Füzesabonyi Járási Ügyészség az új Büntetőeljárási Törvényben előírt szűk határidőn belül kétrendbeli ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének elkövetése miatt bíróság elé állította.

A folytatás is meglehetősen gyors volt, hiszen a Füzesabonyi Járásbíróság – az ügyészi vádiratban megfogalmazott indítványnak megfelelően – 187 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta a vádlottat, mellékbüntetésül pedig eltiltotta őt másfél esztendei időtartamra a gépi meghajtású úszólétesítmények vezetésétől.

Ítéletében úgy rendelkezett továbbá a járásbíróság, hogy amennyiben a terhelt nem rója le a rá kiszabott pénzbüntetést, akkor a szankciót százhetven nap szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Az ítélet jogorvoslati kérelem híján jogerőre emelkedett.

Bódultan nem lehet vízen közlekedni A szakember arról is tájékoztatást adott, hogy az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt bíróság elé állított dunakeszi férfi – a vizsgálati jegyzőkönyvek tanúsága szerint – a Tisza-tavon pár napon belül megvalósított jogellenes cselekményeivel megszegte a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1.02 cikkének 6. pontjában foglaltakat. Ez a jogszabály pedig arról rendelkezik, hogy a motorcsónakkal történő közlekedés közben annak vezetője bódult állapotban nem lehet. Ugyanennek a rendeletnek a 1.01 cikke mindezen túl még azt is részletezi, hogy bódult állapotnak minősül, egyebek között, az alkohol fogyasztásának következtében fellépő, külön jogszabályban meghatározott és a jogalkalmazási gyakorlat szerint megállapítandó állapot. Mint az ittas horgász esetében is.