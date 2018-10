Fogházba kerülhet az apa, aki nem fizette a tartásdíjat kislánya után

A férfi Angliába való távozása utána a rendőrség magyarországi elfogatóparancsot bocsájtott ki ellene.

A Hatvani Járási Ügyészség immár másodszor emelt vádat egy 48 éves férfival szemben azért, mert évek óta nem tett eleget tartásdíj fizetési kötelezettségének – tájékoztatta portálunkat dr. Kalmár Gyula főügyészhelyettes.

Közölte: az apát a Hatvani Városi Bíróság még 2012 októberében kötelezte arra, hogy havonta 15.000 Ft összegű tartásdíjat fizessen elvált feleségének, hozzájárulva ezzel a válásuk során az asszonynak ítélt, akkor tíz éves lányuk mindennapi tartásához. A vádlott a bíróság által előírt kötelezettségének nem tett eleget, vér szerinti gyermekét semmilyen formában nem támogatta, nem is látogatta, korábbi családjával minden kapcsolatot megszakított.

A válást követően kizárólag alkalmi munkákat vállalt, így az abból származó jövedelméből nem volt lehetőség letiltani a tartásdíjat. Az ügyészség először még 2014-ben emelt vádat tartás elmulasztásának vétsége miatt a terhelttel szemben, akit a bíróság akkor négy hónapi, két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt.

Ezt követően az apa Angliába távozott, ott végzett alkalmi munkát, amiért havonta átlagosan mintegy 350.000 Ft-nak megfelelő díjazásban részesült, de a jövedelmének mindössze kb. 4 %-át kitevő tartásdíjat egyszer sem utalta át a volt családjának. A férfival szemben ezért újabb büntetőeljárás indult, melynek során a rendőrség magyarországi elfogatóparancsot bocsájtott ki ellene.

Ezt követően, hazautazásakor, még tavaly sor került a gyanúsítotti kihallgatására. Az apa akkor úgy nyilatkozott, hogy tartásdíj fizetési kötelezettségének a jövőben eleget fog tenni, ám ezt az ígéretét sem tartotta be, ezért az ügyészségnek hatályon kívül kellett helyeznie azt a határozatot, mellyel a vádemelést – fogadkozásában bízva – korábban elhalasztotta.

A Hatvani Járási Ügyészség mindezek után tartás elmulasztásának vétsége miatt most másodízben is vádat emelt a férfival szemben. Vádiratában ezúttal már azt indítványozta, hogy a bíróság végrehajtandó fogházbüntetést szabjon ki, valamint rendelje el a korábbi felfüggesztett fogházbüntetés végrehajtását is.

Kezdőképünk: Shutterstock