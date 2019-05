Folyamatos a Bikesafe program Gyöngyösön

Ismét várják Gyöngyösön a kerékpárosokat az ingyenes regisztrációra.

A Házhoz megyünk vagyonvédelmi programhoz kapcsolódó BikeSafe kerékpár-regisztrációra a jövő héten több alkalommal lesz lehetőség – tájékoztatta portálunkat Kovács Nikoletta megyei rendőrségi sajtóreferens szombaton.

A rendőrök május 28-30. között 9 órától 13 óráig a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon várják az érdeklődőket az ingyenes kerékpár-regisztrációra, továbbá május 31-én 8 óra és 10 óra között Mátrafüreden, a Parádi út 2. szám előtt.

A rendőrség munkatársai rögzítik a kerékpár színét, típusát, gyártót, gyártási számot, jellegzetességeit, és fényképfelvételeket is készítenek róla, majd ezek az adatok egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Onnan visszakereshetőek, lopás esetén megkönnyítik a felderítést, valamint a megtalált kerékpárok tulajdonoshoz történő visszajuttatását is.

Néhány jó tanács a lopások megelőzéséhez:

Kerékpárját jól látható helyen, minden esetben zárja le, még akkor is, ha csak pár pillanatra hagyja ott.

A lezáráshoz két darab minőségi zárat használjon! Az egyik olyan legyen, amely a vázat és a kereket is átéri, a másik pedig olyan, amellyel a kereket és a vázat egy stabil tárgyhoz is tudja rögzíteni.

A kerékpáron ne hagyja értékeit, a mozdítható tartozékokat is vigye magával.

Lépcsőházakban, folyosókon még lezárt állapotban se hagyja kerékpárját.

Regisztrálja kerékpárját a BikeSafe programban, melyben az adatok rögzítésével, az esetleges bűncselekmények bekövetkezését követően segíti a nyomozó hatóság munkáját.

Ne feledje! Odafigyeléssel a vagyon elleni bűncselekmények megelőzhetők. Védje értékeit.