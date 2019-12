Futárt loptak meg az egri belvárosban

Több futárszolgálatot is kifigyeltek az adventi időszakban a tolvajok, akik fényes nappal lopták ki a csomagokat az autók rakodóteréből a belvárosban. A rendőrség már keresi az elkövetőket.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Az egyik futárszolgálat munkatársa arról ­értesítette a Heolt, hogy a múlt héten több csomagját is ellopták a városközpontban. A férfi elmesélte, délelőtt megállt autóval az Ofotért előtt, a Széchenyi utca sarkán, s onnan gyalog vitte el a csomagokat a címekre. Mire visszaért az autóhoz, arra figyelt fel, hogy nincs rendesen bezárva a jármű oldalajtaja.

– Megigazítottam és mentem a következő címre, majd amikor ott ránéztem a csomagokra, úgy láttam, mintha kevesebb lenne belőlük. Ezután megláttam az egyik dobozomat az Érsek utcában, s ekkor esett le, hogy mi is történt. Ami az utcán hevert, nagy és nehéz volt, ezért azt valószínűleg eldobhatták. Ezenkívül egyébként öt csomagnak veszett nyoma, melyeknek értéke körülbelül ötvenezer forint lehet összesen. Ezután megkerestem a közterületeseket és be is jelentettem a történteket a rendőrségen – mesélte, hozzátéve, ő már három éve szállít ki a belvárosban. Úgy véli, könnyű célpont, hiszen szinte mindennap óramű pontossággal érkezik az adott címekre. Megjegyezte azt is, gyanítja, hogy kik lehetnek az elkövetők, már többször is látta őket munka közben.

– Mivel jön a karácsony, tudják, hogy tele vagyunk csomagokkal. Még ugyanazon a délutánon a Felsővárosból hívott fel egy másik futárszolgálattól az egyik kollégám, aki elmesélte, hogy az autójában található táskájából elloptak dolgokat. Szerencséjére pont észrevette, s azonnal a tolvajok után szaladt. Közben kamerával fel akarta venni őket, akik így megijedtek és eldobták az elemelt holmit – jegyezte meg.

Lázár Levente, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense portálunk kérdésére úgy tájékoztatott, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes december 11-én délelőtt 11 óra körül az egri Érsek utcában odament egy lezáratlan állapotban parkoló kocsihoz és annak csomagteréből több dobozt tulajdonított el. A bejelentést követően az Egri Rendőrkapitányság lopás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. Hangsúlyozta, a rendőrség nemcsak az adventi időszakban, hanem egész évben több figyelemfelhívó programmal igyekszik megelőzni az ilyen jellegű bűncselekményeket. Elmondható, hogy az állampolgárok egyre jobban odafigyelnek az értékeikre, melynek köszönhetően egyre kevesebb ilyen cselekmény történik.

Körültekintéssel elkerülhető a baj Ne hagyjunk a gépjármű utasterében táskát, csomagot, mobiltelefont, értékes műszaki cikket, személyes iratokat, pénzt, bankkártyát, gépjármű okmányait, de még a kesztyűtartóban sem! Üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az autóban, mert az elkövetők a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy feltörni a zárat! Mindig zárják be az ajtókat, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót akkor is, ha pár perce szállnak ki! Majd ellenőrizzék a kocsi lezárt állapotát, s a riasztó élességét! Használjanak mechanikai ­védelmet – kormány-, pedál-, váltó-, zár – is a riasztóberendezés mellett! Ha módjukban áll, vegyék igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőrzőket!

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock