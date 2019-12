Garázstűz volt Füzesabonyban

A mintegy tizenöt négyzetméter alapterületű téglaépületben gumi égett.

Tűz keletkezett egy garázsban Füzesabonyban, a Móricz Zsigmond utcában – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, s írják: a mintegy tizenöt négyzetméter alapterületű téglaépületben gumi égett. A tetőbe is belekaptak a lángok, amelyeket eloltottak a helyi hivatásos tűzoltók, majd megkezdték az utómunkálatokat. A helyszínre érkeztek a füzesabonyi önkéntes tűzoltók is.