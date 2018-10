Gondatlan égetés közben terjedt el a tűz Gyöngyösnél

Növényi hulladék gondatlan égetése közben háromezer-ötszáz négyzetméteren terjedt el a tűz Gyöngyös nyugati városrészén, péntek délután. A tűz a közeli kerteket is veszélyeztette. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, az eset során senki sem sérült meg.

Az ősz beköszöntével egymást érik a lakóhelyünk körüli szabadtéri teendők és programok. Ilyenkor megyénkben is megnő a füstölő avarral, lángoló aljnövényzettel és égő gazzal összefüggő tűzesetek száma, melyeknek oka az esetek döntő többségében emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése, illetve a lakosság biztonsága érdekében kiemelten fontos, hogy minden esetben a szabadtéri tűzgyújtást szabályozó rendeletek előírásai szerint járjunk el – írja a Heves Megyei Igazgatóság honlapján.

Általános érvényű szabály, hogy amennyiben a lángok gyújtását jogszabály vagy rendelet nem tiltja, kizárólag akkora tüzet keltsünk életre, amekkorát el is tudunk oltani. A lángokat egy pillanatra se hagyjuk felügyelet nélkül, és még a tűzgyújtás előtt gondoskodjunk azokról az eszközökről és oltóanyagokról, amelyekkel a tüzet később elfojthatjuk. Különösen fontos, hogy ne csak a lángokra, de a parázsló részekre is figyeljünk, a hirtelen feltámadó szél ugyanis könnyedén felkaphatja, amely a tűztől akár több tíz méterre is újabb lángokat okozhat.

A szabadtéri tűzgyújtást szabályozó kormányrendelet értelmében a kerti munkákból – például növényzetvágásból vagy növénytermesztésből – származó elszáradt hulladékot tilos meggyújtani, kivéve, ha ezt külön jogszabály engedélyezi. Ilyen engedélyező rendeletet csak az adott település önkormányzata adhat ki, azonban még ez esetben is kötelező betartani égetéskor a rendeletben megjelölt helyszínt és időpontot.

A külterületi ingatlanokon gyújtott szabadtéri tűzgyújtási szándékunkat, vagyis ha irányított égetés keretein belül szeretnénk tüzet gyújtani, azt előzetesen be kell jelenteni és engedélyeztetni a tűzvédelmi hatósággal, amely minden esetben a területen illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség.

