Gyerekeink védelmében nem árt figyelnünk, mi zajlik a virtuális világban

Mindannyian ismerjük azt a jelenséget, amikor a kamasz már képtelen letenni a mobiltelefonját, tabletjét, vagy nem mozdul a gép mellől. Azt viszont kevés felnőtt tudja, milyen veszélyeknek van kitéve a fiatal.

A friss Magyar Ifjúságkutatás adatai alapján a fiatalok 88 százaléka napi szinten jelen van az online térben, 79 százalékuknak van profiljuk valamelyik közösségi oldalon. Kutatások bizonyítják, hogy különösen a 12–18 éves korosztályban kevesen ismerik az önvédelmi lehetőségeiket és nem teszik meg a szükséges biztonsági lépéseket. A fiatalok ezért is sebezhetőek az online térben. Ezekre a veszélyekre hívták fel a figyelmet több fórumon is a biztonságos internet világnapján.

Pétervásárán a körzetközponti Tamási Áron Általános Iskolában oktató tanárok is tapasztalták már néhányszor tanítványaik körében, hogy a naivitásukat kihasználva próbáltak visszaélni a gyermek adataival, s internetes zaklatás is előfordult már. Braun Péter, az intézmény igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy olyan veszélyes össztársadalmi jelenségről van szó, amelyet mindenképpen orvosolni kell. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek az internet veszélyeinek hangsúlyozására, a személyes adatok védelmére. Az informatikai foglalkozásokon ezek rendszeres témák. Lényeges a közvetlen tanár-diák viszony erősítése is, hogy a bajban lévő tanuló bátran fordulhasson tanácsért a pedagógushoz.

Lapunk pszichológusa, Halász Judit azt mondja, hogy a kütyük fogságából nehéz szabadulni. Tény, hogy az internethasználat napjainkban kikerülhetetlen, életünk szerves részévé vált. Számos előnyét tapasztalhatjuk. Az információk áramlásának soha nem látott sebességét teszi lehetővé és nagy távolságokat hidal át. Nem mindegy azonban, hogy hogyan használjuk.

– Magunk, és főként gyermekeink számára sok veszélyt is rejteget. A függőségnek például komoly ártalmai lehetnek. Gyakori, hogy a diák elvágja magát a reális világtól, társas kapcsolatai beszűkülnek. Egy képernyőn folytatott csevegés nem helyettesítheti a valódi beszélgetéseket, a szívből jövő nevetést, az illatokat és az érintést. Másrészt a gyorsan áramló vizuális információk megzavarják az idegrendszert, figyelem- és koncentráció­zavart okozhatnak – húzza alá a szakember.

Halász Judit elmondta, praxisában sajnos egyre több olyan kamasszal, fiatallal találkozik, akik függőségük okán már komoly depresszív tüneteket mutatnak. Elszigetelődnek, lesötétített szobákban a gépeik mellet töltik napjaikat, nem mozognak, és nem táplálkoznak megfelelően. Mivel a tartalmak korlátlanul beáramolnak, így akad köztük olyan is, mely ijesztő, felkavaró, és az érzékenyebb gyermekek számára lelki zavarokat okoz.

– Az internet személytelenségében megbújó rosszindulatú zaklatókkal is találkozhatunk, akik visszaélnek helyzetükkel és egész gyermekcsoportokat bántalmaznak lelkileg. A testileg már érett, de pszichésen még tapasztalatlan kamasz lányok is könnyen válnak virtuális abúzusok áldozatává. Ezekkel a jelenségekkel tehát foglalkoznunk kell, hiszen gyermekeink testi, lelki egészsége kerülhet veszélybe. A legfontosabb, hogy figyeljünk rájuk, álljunk rendelkezésre, mikor szükségük van ránk. Előzzük meg a függőségbe való belecsúszást, és a bántalmazás lehetőségét. Ha már megtörtént, akkor pedig kínáljunk a kamasz számára más, elfogadható szabadidős lehetőséget, végső esetben pedig kérjük szakember segítségét – hangsúlyozza a szakember.