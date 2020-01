Gyerekek lettek áldozatai a szörnyű kapcsolati erőszaknak Egerben

A győri szörnyű és szomorú ügy előzménye az, hogy a férfit 2016-ban ítélték el, mert Szombathelyen kalapáccsal támadt rá az alvó feleségére, miközben a három gyermekük is a lakásban aludt. Akkor öt év börtönre ítélték, de nem tiltották el a kicsik láthatásától. Tavaly év vége felé jó magaviselete miatt feltételesen szabadságra bocsátották, s röviddel később elkövette a brutális bűntényt.

Az előbbihez hasonló történet játszódott le Egerben, de szerencsére abból nem lett tragédia. A megyeszékhelyünkön élő alkoholista férfinak és a nejének kilenc gyermeke született, akik közül három kiskorú fiúval tavalyelőtt még együtt éltek a közös lakásukban. Az ember nagyon féltékeny volt a nejére, akit ittas állapotban – alaptalanul – rendszeresen azzal gyanúsított, hogy nemcsak más férfiakkal, de még a saját gyermekeivel is szexuális kapcsolatban áll. Az Egri Törvényszék sajtóosztályának tavaly júliusi tájékoztatása szerint a férj többször megverte az asszonyt.

Például 2018. június 30-án otthonukban összerugdosta őt. Két héttel később viszont már késsel rontott rá a nőre. Emiatt a bíróság megelőző távoltartást rendelt el vele szemben, ám az előírtak ellenére többször megjelent a lakásuknál, ahol szep­tember elején még csak éjszaka dörömbölt az ablakon, később már az ajtót is berúgta, s bement a házba. Ott pénzt követelt a feleségétől, akit a pulóverénél fogva fojtogatott. Mindennek tanúi voltak a gyámhatóság által korábban védelembe vett gyerekek is, akik úgy gondolták, az elrendelt megelőző távoltartásnak köszönhetően nem kell tartaniuk apjuk agressziójától.

A bíróság – ügyészi indítványra – novemberben végül letartóztatásba helyezte a férfit. A járási ügyészség múlt év közepén elkészült vádiratában kapcsolati erőszak bűntettével, folytatólagosan elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, éjjel, erőszakkal elkövetett magánlaksértés, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás, többrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja a büntetett előéletű elkövetőt. A bűntények halmazati büntetési tételének maximuma 12 év szabadságvesztés.

A vádhatóság indítványozta, hogy a bíróság határozott idejű börtönbüntetést szabjon ki rá, mellékbüntetésül tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától, szüntesse meg a kiskorú gyermekei esetében még fennálló szülői felügyeleti jogát, s kötelezze az eljárásban felmerült negyedmillió forint bűnügyi költség megfizetésére. Az egri polgár ügyében még nincs jogerős bírósági ítélet.

A kapcsolati erőszak esetei sajnos egyre gyarapodnak hazánkban. Látható, hogy a távoltartás jogintézménye gyakran nem hozza meg a hatóságok által várt eredményt. Sokszor az sem nyújt védelmet az erőszakoskodó hozzátartozó ellen, ha rács mögé kerül. Főleg nem akkor, amikor idő előtt kiszabadul a büntetés-végrehajtási intézetből.

Érdemes röviden áttekinteni, hogyan szabályozza a Büntető törvénykönyv (Btk.) a feltételes szabadságra bocsátást határozott ideig tartó szabadságvesztés-büntetésből. A 38. szakasz értelmében a bíróság ügydöntő határozatában megállapítja a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy azt, hogy annak a lehetősége kizárt. Előbbi esetben a legkorábbi időpontja a szankció kétharmad, visszaeső tettesnél a háromnegyed részének, de legkevesebb három hónapnak a kitöltését követő nap. Nem bocsátható feltételes szabadságra többek között a fegyházban ülő, illetve az erőszakos többszörös visszaeső, a bűntényt bűnszervezetben elkövető.

A Btk. szerint a feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralevő részével, de legalább egy év. Ha ez alatt az elítélt ismét bűntényt valósít meg, akkor a bíróság megszünteti a feltételes szabadságot. A szabadon töltött idő nem számít be a szabadságvesztésbe.

A tárcavezető asszony terve: növelik az áldozatsegítő központok számát

A Győrben történteket országos megdöbbenés és felháborodás követte. Varga ­Judit igazságügyi miniszter már az idén év elején a világhálón ­látható videófilmben bejelentette, hogy mielőbbi lépéseket terveznek az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében. Ennek keretében tavasszal az Igazságügyi Minisztérium szorgalmazza a feltételes szabadságra bocsátás szigorítását. Azt is kezdeményezi a Kúria elnökénél, hogy vizsgálja felül az életellenes bűncselekmények jelenlegi ítélkezési gyakorlatát. A tárca felülvizsgálja ebben az esztendőben a szülői felügyelet és a kapcsolattartás joggyakorlatát is. Arra is kitért közlésében Varga Judit, hogy hamarosan megduplázzák a minisztérium áldozatsegítő központjainak számát.