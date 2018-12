Ha úton hibázunk, nem biztos, hogy lesz majd második esély

A közúti közlekedés helyzete Heves megyében idén decemberig a mutatók szerint kedvezőtlen irányba változott. Ennek okairól, a megelőzés szempontjairól kérdeztük Meggyesfalvi Tamást, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vezetőjét.

– Közlekedésrendészeti szempontból hogyan összegezhető megyénkben az idei év? Javult-e a forgalomban résztvevők morálja, mennyire tartják be a KRESZ előírásait?

– Megyénk közlekedésbiztonsági helyzete 2018 első tizenegy hónapjában összességében kedvezőtlen irányba változott. A statisztikai adatok bemutatása előtt szólni kell azokról a napjainkban zajló folyamatokról, amelyek szűkebb hazánk közlekedésbiztonságát érintik. Az elmúlt években egyre nőtt a forgalomban lévő járművek és a megtett kilométerek száma. A megyét kedvezően érintették a gazdasági fejlesztések, ami a foglalkoztatás bővítésével járt. Mind többen saját autóval érkeznek a munkavállalók a munkahelyükre. Szintén a forgalom megnövekedése érhető tetten a megyében található turisztikai látványosságok környékén is. Mindez sajnos forgalomtorlódásokat okoz, ami türelmetlenséget, feszültséget vált ki az emberekben. Minél több a járművek száma, a balesetek bekövetkezésének valószínűsége is nagyobb.

A forgalomban résztvevők közlekedési morálja sem javult. A járművezetők sokszor úgy gondolják, az autóikban, motorkerékpárjaikon ülve sokkal többet megengedhetnek maguknak, mint a társadalmi érintkezés egyéb színterén. Összességében elmondható, sajnos továbbra is vannak olyan közlekedők, akik szándékosan vagy gondatlanságból rendre figyelmen kívül hagyják a KRESZ előírásait és ez sok esetben balesethez, baleset közeli helyzethez vezet. Ezek megelőzéséhez mindenképpen a szabályok fokozottabb betartására, szélesebb társadalmi összefogásra volna szükség.

– Miként alakult a közúti közlekedési balesetek száma az idén? Vessük össze, kérem, a korábbi évek mutatóival is.

– Az idén hét százalékkal, 496-ról 531-re nőtt a személysérüléssel járt közúti közlekedési balesetek száma megyénk közútjain. Ezekről – kimenetelük szerint elemezve – elmondható, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságnak a balesetek súlyossági fokának enyhítésére irányuló törekvései a vizsgált időszakban nem vezettek eredményre. Ha az elmúlt kilenc év azonos időszakának mutatóit hasonlítjuk össze, akkor megállapítható: hullámzó a kép a baleseti számok alakulásában. A legkevesebb 2012-ben történt, 384 eset, míg a legtöbb 2018-ban. A múlt év azonos időszakához képest idén a halálos közúti balesetek száma 13-ról 22-re gyarapodott. Az elmúlt kilenc esztendőt figyelembe véve az látható, hogy a legkevesebb tragédia 2016-ban fordult elő, hat eset. A legtöbb pedig 2010-ben és 2014-ben 26-26 alkalommal. A súlyos sérüléssel járt balesetek mennyisége 26 százalékkal, 187-ről 139-re mérséklődött, a könnyű sérüléseseké viszont 25 százalékkal, 296-ról 370-re változott. Az elmúlt kilenc év azonos időszakát nézve az idei év produkálta a harmadik legkevesebb súlyos sérüléses, illetve a legtöbb könnyű sérüléses esetet.

– Mely területek, helyek, települések számítanak baleseti szempontból frekventáltaknak, vannak-e a megyében baleseti gócpontok, ha igen, hol?

– A balesetek bekövetkezésének helyeit szemlélve kiderül, azok közül 259 lakott területen, míg 246 azon kívül történt. Az utóbbiak közül 48 az M3-as autópálya Heves megyei szakaszán, 21 a 3-as számú főúton, 107 két számjegyű – ebből 38 a 25-ös, 29 a 24-es, 19 a 21-es, 9 a 33-as, 7 a 31-es, kettő a 32-es és 23-as, egy a 26-os – főúton, 78 négy számjegyű, további 15 öt számjegyű úton történt. Az M3-as autópálya a legnagyobb forgalmú útszakaszunk. Az idén bekövetkezett 48 baleset kilenccel több mint ami tavaly azonos időszakban történt (39 alkalom). Kettő volt halálos tragédia, 15 súlyos, 31 könnyű sérüléssel végződött. A lakott területen belüli 259 baleset változó helyeken fordult elő. A legtöbb Egerben (75), illetve Gyöngyösön (45). A településeken konkrét gócpont azonban nem fedezhető fel. A lakott területen belüli balesetek legjellemzőbb oka az elsőbbségi jog meg nem adása volt.

– Melyek voltak a legtragikusabb balesetek?

– A legtragikusabb mindaz a 22 baleset volt, amely halálos kimenetellel végződött.

– Milyen okok miatt következtek be a a karambolok, kicsúszások, felborulások?

– Ezen a téren lényeges változás nem történt. Idén is a sebesség helytelen megválasztása áll a képzeletbeli dobogó felső fokán (257 eset). A második legjellemzőbb ­baleseti ok az elsőbbségi szabályok be nem tartása (115) volt. Jelentős számú baleset történt a gyalogos szabályok megszegése (34), az előzési szabályok megsértése (30), a követési távolság be nem tartása (42), a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása (28), a szabálytalan hátramenet (11) miatt. Nem kívánt esemény történt a vadon élő állat úttesten történő átkelése (5), igavonó állat megvadulása (1), műszaki hiba (4), illetve figyelmetlen járművezetés (1), továbbá fénysorompó tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása (3) okán is. Kiemelendő, hogy a gyalogos, az előzési szabályok megszegése, a sebesség hibás megválasztása és az elsőbbségi jog meg nem adása miatti balesetek száma sajnos gyarapodott.

– Megyénkben mindig nagy hangsúlyt helyeztek a közlekedés rendjéért felelősök a megelőzésre. Miképpen igyekeztek felhívni a veszélyekre a lakosság figyelmét, meggyőzni őket az óvatosabb, körültekintőbb járművezetésre?

– A napi ellenőrzéseken, akciókon túl valóban nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre is. Kiemelem az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztály esetében végzett folyamatos közlekedésre nevelési munkánkat, melynek egy részét az Iskola Rendőre, egy részét a SZEVET – Számítógépes Elméleti Vezetéstechnikai Tréning – programon, egy részét egyéb rendezvényeinken, mint egészségnapok, gyermeknap, falunap valósítjuk meg. A média adta lehetőségek széles körű kihasználásával havonta szervezünk megelőzési figyelemfelhívó kampányokat az aktuális közlekedésbiztonsági gondokról, figyelemfelhívó videóspotokat készítünk és népszerűsítünk a közösségi oldalunkon, illetve a megyei és az országos médiumokban. Hangsúlyozzuk, hogy a baleseteket nem a rendőrök okozzák, hanem tevékenységükkel éppen a balesetek megelőzését szolgálják.

– Mennyire váltak be az közúti forgalmat figyelemmel kísérő új eszközök?

– A közúti forgalom olyan mértékben növekedett hazánkban, hogy a ­rendőrségi ellenőrzés a rendelkezésre álló közlekedésrendészeti állománnyal hagyományos forgalomellenőrzési gyakorlattal nem lenne hatékony. A VÉDA rendszer, a járműbe telepített sebességmérő eszköz és a menet közben elkövetett jogsértések dokumentálására szolgáló fedélzeti kamera mind azt szolgálja, hogy a jogsértő, másokat veszélyeztető járművezetők tetten érhetőek legyenek. Ezen eszközök alkalmazásával célunk, hogy minél kevesebb értelmetlen emberi tragédia történjen megyénk közútjain. Fontos tudatosítani az emberekben, hogy csak egy életük van. Ha valaki hibázik a közúti közlekedésben, nem biztos, hogy lesz második esély. Ezért fontos betartani a közúti közlekedési szabályokat minden esetben.

Legjobb az önkéntes jogkövetés

A baleset-megelőzés területén mindenképpen a modern kor legújabb vívmányait kívánja a közlekedésrendészet előtérbe helyezni – jelentette ki Meggyesfalvi Tamás. – Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság által beszerzett virtuális szemüvegekkel egészítjük ki a prevenciós tevékenységünket. De mind szélesebb körben szeretnénk a közösségi médiában is megjelenni virtuális plakátokat, videóspotokat stb. Tovább akarjuk szélesíteni a társadalmi kapcsolatainkat is, az arra érdemes személyeket, szerveket bevonni a baleset-megelőzésbe, illetve a már meglévő együttműködéseket tovább szeretnénk mélyíteni. Hangsúlyozzuk, hogy a leghatékonyabb megelőzés az önkéntes jogkövetés.

