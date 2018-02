Hamarosan ismét visszaveszik az egri törvényházat

A napokban például az Esküdtszéki Teremben üzemelték be a két hatalmas csillárt.

Bejárást tartottak pénteken a törvényház épületében a létesítmény teljes felújítását végző kivitelező konzorcium szakemberei és az Egri Törvényszék elnöke, dr. Nyiri Beáta. Az épület 2015-ben indított rekonstrukciója hamarosan befejeződik és tavasszal visszaköltözhet az ideiglenes elhelyezésül szolgáló laktanyából a bíróság. Nem kell tehát várni a nyári törvénykezési szünetig – tudtuk meg az elnök asszonytól.

A megyei „főbíró” elmondta azt is, hogy folyamatosan szerelik be a bútorokat, a napokban például az Esküdtszéki Teremben üzemelték be a két hatalmas csillárt. Ismeretes: a munkálatok során igyekeztek föltárni azt, hogy eredeti állapotában az épületben milyen színezések, milyen anyagok, milyen felületek jelenhettek meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kezdőképünk: Korsós Viktor