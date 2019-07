Három baleset volt az elmúlt 24 órában

Három balesetről érkezett bejelentés.

Az elmúlt 24 órában a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába kettő anyagi káros és egy személyi sérüléses közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés – tájékoztatta portálunkat kedden Kovács Nikoletta megyei rendőrségi sajtóreferens.

Egy dormándi férfi közlekedett kerékpárjával a település egyik utcájában hétfőn kora este, amikor – feltehetőleg ittassága miatt – elesett és orvosi ellátást igénylő sérülést szenvedett.

Az alkoholtűrő képesség egyénenként eltérő, de a közlekedési helyzetekre reagálást a legkisebb mérték is befolyásolja. Ittas állapotban a reakció megnő, a test mozgása lelassul és csökken a koncentráló-képesség. Az alkohol rossz hatással van a látóidegekre is, és már enyhén alkoholos befolyásoltság esetén is szűkül a járművezető perifériás látása.

A fentiekre tekintettel a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a kerékpárosok is csak a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban közlekedhetnek.