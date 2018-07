Tűz: egyetlen hónapban háromszor kapott lángra a hulladéktelep

Az elmúlt hetek tűzesetei után csak az a biztos, hogy mérgező anyag nem került a levegőbe.

Nyár eleje óta több tűzeset borzolta a környéken élők idegeit. Előbb a mátravidéki erőműi pernyehányón csaptak fel a lángok, majd három alkalommal a Hatvan szélén lévő, Csányi úti szeméttelepre kellett vonulniuk több megye tűzoltóinak. Utóbbiak alkalmával számos találgatás is napvilágot látott, mivel a kérdéses időszakban más megyékben is kigyulladtak egyes hulladéklerakók.

Amint arról beszámoltunk, június első hetében a Hatvan és Lőrinci közötti, a Mátravidéki Erőműnél lévő pernyehányón hatezer négyzetméteren kapott lángra nagy mennyiségű szalmabála. Akkor a területen rekultivációs tevékenységet végző Hunviron Zrt. ügyvezetője közleményt adott ki, ami szerint nem zárják ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét, ám ezt a hivatalos szervek azóta sem erősítették meg. A történtek után a több kilométerről is észlelhető füstről készült fotók és videók árasztották el az internetet, s az országos sajtóban is kiemelt helyen szerepelt a hír. A bizonytalan eredetű anyag égéséről szóló információk felerősítették az emberek félelmeit, amelyeknek a pár nap múlva megtartott – a környéket elárasztó bűz miatt szerveződött – tüntetésen hangot is adtak.

Néhány héttel később, június 26-án kisebb tűz ütött ki a Csányi úti hulladéktelepen. Ekkor csupán öt négyzetméternyi terület égett, amit a tűzoltók percek alatt eloltottak. A következő alkalommal, július másodikán viszont már napokig tartott a lángok megfékezése. A kétezer-ötszáz négyzetméterre kiterjedt tüzet – amelyben tizenötezer szelektívhulladék-bála égett – több megye hivatásosai igyekezek megfékezni. A hírek szerint a csaknem négyezer tonna égetésre előkészített és válogatásra váró szelektív bálázott hulladék öt méter magasan volt összerakva. A harmadik alkalommal, július 21-én, megközelítően száz négyzetméteren újra begyulladt a hulladék a telep egyik tárolókazettájában. Ez alkalommal is a hatvani, az aszódi és a gyöngyösi hivatásosok oltottak.

A történtek időszakában a katasztrófavédelem mobil laborjában folyamatosan mértek, s egészségre ártalmas értékeket nem mutattak ki a műszerek.

Kómár József, a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás ­Fejlesztése Társulás elnöke, a gesztor önkormányzat, Heréd polgármestere elmondta: még nem kapta meg a szakhatóságok jegyzőkönyveit a történtekről, ezért érdemben nem nyilatkozhat. A legnagyobb, július másodikai tűz kapcsán azonban megemlítette: furcsának tartja a körülményeket, mivel a technológia biztonságos. Közlése szerint az említett alkalommal azok az anyagok kaptak lángra, amelyeket a jogelőd társulástól „örököltek”, s a régi, a 21-es út melletti hulladéktelepről szállították a Csányi úti tárolóba. Erről azonban még vita zajlik a megszűnt társulással – tette hozzá.