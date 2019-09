Hat baleset volt az elmúlt 24 órában

Fájó szívvel tudatjuk, hogy akik ismerték, tisztelték édesanyámat Kiss Gyulánét szül. Marosán Margit ( az Egri Tűzép vállalat volt dolgozóját ) 2019. szeptember 2-án 87. éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 10-én, 12.30 órakor lesz az egri Kisasszony temetőben. Gyászolja lánya, veje, unokája és dédunokája

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEF a Dohánygyár volt dolgozója életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 12.-én 13 órakor lesz a Kisasszony temetőben Előtte a temető kápolnájában 12.30 órától engesztelő gyászmisét tartunk. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak, s velünk utolsó útjára elkísérik. Szerető Felesége

Mély megrendüléssel és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy felejthetetlen Édesanyánk, egri Mamánk KELEMEN LAJOSNÉ Vincze Rózsi az Egri Csillagok MGTSZ nyugdíjasa életének 89. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2019. szeptember 09.-én 13.30 órakor az egri Rozália temetőben lesz. Előtte 13 órától engesztelő gyászmisét tartunk a temető kápolnájában. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY GÁBOR volt egri lakos életének 70. évében hosszan tartó betegség után Chemnitz-ben elhunyt. Szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, testvértől szűk családi körben vettünk végső búcsút. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Bocsi József 73. éves korában elhunyt. Temetése a felnémeti temetőben lesz 2019. szeptember 6-án, 10 órakor. A gyászmise a temetői szertartás után. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy BATA MIHÁLY 75. éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. szeptember 6-án 11 órakor az egri Lajosvárosi temetőben. Emlékét örökké megőrizzük.

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség és édesanya BARTÓK ISTVÁNNÉ szül. Kaló Ilona 2019. augusztus 31-én elhunyt. Temetése a novaji temetőben 2019. szeptember 4-én 10 órakor lesz a gyászmisét követően. A gyászoló család

"Zöld csillag, kihunyt az égen A csónak partot ért Hideg csendben fekete minden Legyen az álmod szép." (P. Box) Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a felejthetetlen férj, drága édesapa TÓTH IMRE mezőtárkányi lakos, a Mezőtárkányi Általános Iskola pedagógusa türelemmel viselt súlyos betegség után 2019. augusztus 28-án, 51. életévében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 2-án, hétfőn 15 órakor lesz a mezőtárkányi temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak! A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Szük Károlyné pedagógus életének 88. évében elhunyt. Temetése az egri Hatvani temetőben 2019. szeptember 06.-án 16 órakor lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak és velünk utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. PÁDÁR JÁNOSNÉ temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, édesapánk, nagypapám SZABÓ BERNÁT LÁSZLÓ temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. a gyászoló család

Mély megrendüléssel és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HIDY LÁSZLÓNÉ RÓZSIKA életének 58. évében 2019. augusztus 29-én elhunyt. Búcsúztatásáról a későbbiekben intézkedünk. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KATONÁNÉ TOMÁZI ÉVA volt egri lakos, a Hajdúszováti Református Egyházközség Idősek Otthonának lakója, életének 79. évében 2019. augusztus 17.-én rövid betegség után elhunyt. Szerettünkről megemlékezést tartunk 2019. szeptember 4.-én 10 órától az Idősek Otthonában (Hajdúszovát, Árpád fejedelem u. 4.) Hamvasztás utáni temetése, Budapesten a Kőbányai Szent László templomban lesz (1102 Budapest, Szt. László tér 25.) 2019. szeptember 6.-án 14 órakor.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy LÁZÁR ISTVÁN 72. éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 3-án 12 órakor a Lajosvárosi temetőben. A gyászoló család

Megrendüléssel és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy CZAKÓ ERNŐ andornaktályai lakos 79. életévében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 31-én 11.30 órakor lesz az andornaktályai temetőben, előtte gyászmise a kápolnában. Gyászoló felesége, lánya, fiai, menye és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk minazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy KISS LÁSZLÓNÉ Böbe a NAV volt dolgozója életének 65. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 30-án 15 órakor a bélapátfalvai temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak és velünk utolsó útjára elkísérik. Férje, Huga és a gyászoló család

Köszönjük a Markoth Ferenc Kórház mindazon orvosainak, dolgozóinak, kiemelten dr. MÁRTON TIBOR-nak a maximális szakmai és emberi erőfeszítésüke, akik MÁRTON BALÁZS felépüléséért minden e világi dolgot megtettek.

" Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, drága édesapa, nagypapa SZABÓ BERNÁT LÁSZLÓ volt MEFAG dolgozója életének 81. évében elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2019. augusztus 29-én 15.30 órakor lesz, előtte gyászmise. Gyászoló felesége, lányai és unokája

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. PÁDÁR JÁNOSNÉ volt kömlői lakos 84. éves korában váratlanul elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2019. augusztus 29-én 14 órakor lesz a gyászmisét követően. A gyászoló család

" Két éve várni valakire, ki soha nem jön már, mert elrabolta a kegyetlen halál. A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Két éve, már hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találtunk. Sírod elött állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitúl, szemünkből a könny naponta kicsordul. Fájó szívünk fel-fel zokog érted, örökké szeretünk nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk URBÁN LÁSZLÓ halálának 2. évfordulóján. Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk: szerető feleséged és családod, fiad Laci, lányod Csilla és imádott két unokád Boglárka és Dorottya Lujza.