Hatalmas fákat csavart ki, háztetőket rongált meg a tomboló szélvihar

Az erős, viharos szél miatt szerdán délután fél ötig megyénk hét helyszínére riasztották a tűzoltókat. A szél fákat csavart ki és döntött az útra, és számos épület tetőszerkezetében okozott károkat.

Szerdán is megmutatta erejét a megyénket is elérő szélvihar, ami már kedden is okozott károkat, bontott meg tetőt. A katasztrófavédelem tájékoztatás szerint megyénk több településére riasztották a tűzoltókat kidőlt fák miatt. Az erős szél Noszvajon egy családi ház udvaráról döntött ki fákat, az esethez az egri hivatásos tűzoltók érkeztek, akik motoros láncfűrész segítésével eltávolították azokat.

Hevesvezekény és Kisköre között egy 15 méteres kidőlt fához vonultak a hevesi lánglovagok. A Galyatető felé vezető úton szintén egy 15 méteres fa dőlt az útra, melyet a helyszínre érkező hevesi tűzoltók távolítottak el.

Gyöngyösön egy család ház tetőszerkezetét bontotta meg a szél, Egerben, a Sas úton pedig egy épület végzáró lemezét tépte fel, tíz méter hosszan, a helyszínre az egri hivatásos tűzoltók érkeztek, akik eltávolították a veszélyes darabokat.

Boldogon családi ház tetejét bontotta meg a szélvihar, míg Hatvanban egy 15 méteres fenyőt tépett ki, melyet a hatvani tűzoltók távolítottak el.

Az erős, viharos szél szokatlan feladatok elé állíthatja az autóvezetőket, akár személy-, akár teherautóval, vagy busszal hajtanak. A meglepetésszerű széllökések hatását télen fokozza, hogy a sofőrök vizuálisan nehezebben észlelik a szelet, minthogy nincs lombozat a fákon, kevésbé látszik rajtuk a szél, a nedves környezet miatt pedig porfelhőképződéssel sem jár a nagy légtömegek mozgása – írja a kreszváltozás.

Mint írják: az útra keresztirányú szél a járműveket letérítheti a követett nyomvonalról, és főként gyakorlatlan sofőrök nehezebben tudják visszaterelni az autót a kívánt irányba.

A tehergépjárműveket, buszokat, vagy utánfutókat vonatató járműveket vezetve szélben különösen kell figyelni, és lehetőség szerint kisebb sebességgel kell haladni. Erős szélben a felsorolt szélérzékeny járművek közelében haladó személyautósoknak is jobban kell figyelniük, előzéskor, kikerüléskor nem csak arra, hogy a széltől a másik jármű elhagyhatja a nyomvonalat, de arra is, hogy mellé érve az előzést-, elhaladást végző autó hirtelen szélárnyékba kerül, ami miatt letérhet az addigi irányról: és a szélárnyékból kikerülve ez ismételten megtörténhet.

Erős szélben mérsékelt sebességgel kell haladni, amellyel az autó mozgása érezhetően nyugodtabb, ez helyzettől függ, a sofőrnek kell éreznie mit engedhet meg magának és az autójának a biztonságos haladásért. A visszafogottabb menetsebesség abból a szempontból is előnyös, hogy a viharosan szeles időben a szél az útra sodorhat akadályokat, letörhet faágakat, amelyekre rá-, vagy nekihajtva a közlekedő balesetet szenvedhet. Lassabban haladva több idő jut az akadály észlelése után a cselekvésre, fékezésre vagy kikerülő manőverre.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: BM OKF