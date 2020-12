Hátborzongató helyszínen gyakorlatoztak az egri tűzoltók (fotók)

Egy elhagyatott, régi raktárbázison tartott pszichikai gyakorlatot a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Különleges, a laikus ember számára hátborzongatónak is mondható gyakorlatban volt részük a Heves megyei tűzoltóknak a közelmúltban. Mint kiderült, létezik Eger külterületén egy raktárbázis, ahol egy különleges föld alatti létesítmény is található. A zegzugos, pinceszerű, számos helyiséggel rendelkező objektum az 1970-es évek elejétől minősített óvóhelyként szolgált, rendeltetése az volt, hogy egy esetleges háború esetén Heves megye civil vezetésének működése biztosított legyen – mutatta be a bázist Nagy Csaba katasztrófavédelmi szóvivő a Katasztrófavédelem magazinnak.

Mint megtudtuk: a védett vezetési pontnak étkezési, tisztálkodási és pihenőhelyisége is volt, továbbá a helyet komplett, a ’70-es években korszerűnek számító technikai eszközökkel és irodai berendezéssel szerelték fel. Az objektum saját kúttal, annak szennyeződése esetére egy egyéni víztartállyal is rendelkezett, biztosított volt az elektromos hálózattól független áramellátás, orvosi szobát és telefonközpontot is berendeztek.

– Az akkori óvóhely csaknem negyven embert tudott befogadni, kizárólag polgári védelmi célokra alakították ki, katonai jellegű funkciója nem volt. Rendeltetését az 1990-es évek közepén veszítette el. Az ezredforduló óta a megyei katasztrófavédelem a létesítményt raktározásra, valamint a tűzoltók speciális képzésére, gyakorlatok megtartására használja – emelte ki Nagy Csaba.

Ebben a földbe süllyesztett, pinceszerű létesítményben novemberben – mint minden évben – négy egymást követő pénteken is pszichikai gyakorlatot szervezett a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A szituációs légzésvédelmi gyakorlaton a hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltók jellemzően csökkent látási körülmények közötti gyakorolják a mentési feladatokat, a felkészítéseket a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat felügyeli. Füstgéppel sűrű műfüsttel töltik meg a föld alatti helyiségeket, ahonnan a tűzoltóknak teljes légzésvédelmi felszerelésben kell kimenteniük egy sérültet, akit egy fabábu testesít meg. Emellett meg kell találniuk, és ki kell vinniük egy gázpalackot, valamint egy benzines kannát.

Megtudtuk azt is, hogy a gyakorlatot elméleti felkészítés előzi meg, majd teljes sötétségben, lámpa használata nélkül, védősugár fedezete mellett indulnak lefelé a lépcsőkön a mélybe. Az alagútrendszerben a tűz körülményeit a sűrű füst és a sötétség szimbolizálja. A tűz oltását és a mentést minden esetben a biztonsági előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. Aranyszabály: ha a légzőkészülék jelzi, hogy fogytán van a beavatkozó tűzoltó levegője, akkor a mentőkötél mentén haladva azonnal el kell hagyni a pincét.

A tűzoltók indulás előtt a mászóövükön lévő zárkapcsokba egy hosszú mentőkötelet fűznek, amelynek a végét a felszínen egy társuk folyamatosan feszesen tartja, ezáltal biztosítva azt, hogy a mentésben részt vevők ne veszítsék el egymást a vaksötétben, majd a kötél mentén ki is jussanak az alagútrendszerből. A feladat nem könnyű: a sötét, a füst, a megtalált „személy” mentése igazán próbára teszi a beavatkozók pszichológiai tűréshatárát és fizikai állóképességét. Nagy Csaba aláhúzta: az ilyen és ehhez hasonló pszichológiai gyakorlatokon szerzett tapasztalatok nagyon jó alapot adnak egy éles helyzetben történő gyors és hatékony beavatkozáshoz.