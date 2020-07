Hogyan előzzük meg nyáron a baleseteket? – Íme a Heves megyei rendőrök tanácsai

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai a nyári közlekedéshez, fürdőzéshez, vízi balesetek megelőzéséhez.

A statisztikai adatok alapján a nyári hónapokban jelentősen megemelkedik az anyagi káros, valamint a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma – tájékoztatta a Heolt Kovács Nikoletta rendőrségi sajtóreferens, akitől megtudtuk: a nyárra jellemző nagy hőség jelentősen megviseli az úton közlekedők szervezetét.

A magas hőmérséklet hatására: a reflexek tompulnak,

a járművezető figyelmetlenebbé, türelmetlenebbé, agresszívabbá válik,

gyakoribbá válik az úgynevezett elalvásos balesetek előfordulása.

Ebben az időszakban a kedvező útviszonyok hatására jelentősen nő a járművek sebessége, s ezzel egyenesen arányosan emelkedik a baleseti kockázat, illetve a bekövetkezett baleseteknél a sérülések súlyosbodása.

Néhány jó tanács: türelmesen, kellő önmérséklettel, fokozott óvatossággal és a szabályokat betartva közlekedjen,

mindig tartson valamilyen frissítő folyadékot magánál, és gyakran fogyassza azt,

indulás előtt szellőztetéssel, klímaberendezés használatával hűtse le járműve utasterét,

hosszabb utak alkalmával tartson többször rövidebb pihenőket,

a vakációzó kerékpáros és gyalogos gyerekekre fordítson kiemelt figyelmet,

szívbetegként ne induljon hosszabb útra.

A gyermekek nyári közlekedése

A szünidő beköszöntével jelentősen megnő az úttesten szaladgáló, kerékpározó gyermekek száma, ami komoly veszélyforrást jelent a mindennapi közlekedésben – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Mint megtudtuk: a legtöbb tragédia azért következik be, mert a gyermekek a szabályokat nem tartják be, figyelmüket leköti a játék, gyalogosként és kerékpárosként váratlan manővereket, mozdulatokat tesznek.

Ne feledje: Gyalogosként a járdán, ahol az nincs szorosan az úttest szélén, lehetőleg a forgalommal szemben közlekedjen!

Szürkületben, sötétben viseljen világos ruhát, illetve valamilyen fényvisszaverő eszközt!

Ne lépjen hirtelen az úttestre!

Kerülje az álló járművek mögüli úttestre lépést, válassza a gyalogos-átkelőhelyet!

Kerékpárral kerékpárúton, vagy az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon, ahol ilyen nincs a leállósávon vagy az útpadkán, végső esetben az úttesten közlekedjen!

Kerékpárját kellően világítsa ki, és éjszaka, korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül vegye fel a láthatósági mellényt!

A fürdőzés veszélyei

Megtudtuk azt is: a nyári idény elmaradhatatlan velejárója a szabadvizek, szabad strandok környékének látogatása, amely különösen népszerű az iskolai szünidőt aktív pihenéssel töltő fiatalok körében. A felüdülési lehetőség ilyen formája természetes igény, azonban számos veszély forrása.

A vízi balesetek megelőzésére az alábbiakban fordítsanak figyelmet

A szabad vizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken általában megengedett a fürdőzés. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott helyen a fürdést táblával jelölve egyértelműen megtiltották. A további főbb szabályok között kell kiemelni a hidak, kikötők, révátkelők és egyéb vízi műtárgyak (duzzasztómű, zsilip, stb.,) 300 méteres körzetében a fürdőzés tilalmát.

Nem megengedett a hajóútban történő tartózkodás, ezért pl. a Duna folyó átúszása szabályellenes.

Kellő óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken, hiszen a víz alatti, nem látható tárgyak, faágak és egyéb akadályok könnyen sérülést, a folyókon, különösen a Dunán vagy a Tiszán gyakori örvények meglepetést okozhatnak, ami igen súlyos következményekkel jár, gyakran vízbefulladáshoz is vezethet.

Mindezek figyelembevételével ajánlatos a megfelelő biztonsági feltételekkel ellátott kijelölt fürdőhelyek, ismert szabadstrandok igénybevétele még abban az esetben is, ha néhány kilométerrel többet kell kerékpározni vagy autózni a szabad víz közeli kikapcsolódás reményében. Mivel a szabad vizek hőfoka általában elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, ne feledjék a fő szabályt, hogy a hőségtől felhevült testtel való vízbe ugrás még a jól úszóknál is könnyen izomgörcshöz, sőt vízbefulladáshoz is vezethet.

Mint azt a rendőrségtől megtudtuk: a nyári meleget sokan a vízpartok mentén próbálják átvészelni. Sajnos a felelőtlen fürdőzés évről-évre szedi áldozatait.