Horogra akadt a gyöngyösi pályaudvar réme

Elfogták a feltételezett elkövetőt, aki gyerekeket zaklatott és zsarolt a gyöngyösi autóbusz-pályaudvaron. A városban azonban nyílt titok, hogy nem egy tettesről van szó.

Ahogy arról lapunkban már írtunk, nagy felháborodást okozott egy helyi közösségi oldalon megjelent poszt, melyben egy édesanya azt írta le, hogyan követelnek megfélemlítéssel naponta pénzt a gyerekétől a gyöngyösi autóbusz-állomáson. Hosszú ideje mindennaposak ott az ilyen esetek.

Megerősítette az atrocitások tényét Ferenczy Dániel, a városrendészet igazgatója is, kiemelve, hogy a terület a Volánbuszé, biztonsági őrt elsősorban nekik kell alkalmazniuk. A Volánbusz az esethez fűzött közleményben ítélt el mindenfajta támadást. Mint írták, a biztonsági személyzet folyamatosan jelen van az autóbusz-állomásokon, a társaság szorosan együttműködik a rendőrséggel.

Az ügy kirobbanása után Horváth László országgyűlési képviselő is felvette a kapcsolatot Juhász János ezredessel, Gyöngyös rendőrkapitányával. Másnaptól folyamatos lett a rendőri jelenlét a buszpályaudvaron. A Police.hu közlése szerint a gyöngyösi nyomozók három nappal később kifosztás bűntett elkövetésének gyanúja miatt egy embert gyanúsítottként hallgattak ki.

Az indulatok azóta is forrnak. Nyílt titok, hogy nem egy tettesről van szó.

Egy neve mellőzését kérő középiskolás arról számolt be lapunknak, hogy tudja, ki az elfogott férfi, de rajta kívül sokan mások is kéregetnek a pályaudvaron. A tanuló elmondta, az idősebbeket könnyebb lerázni, de a fiatalabb elkövetők erőszakosabbak. Szerinte, aki ezen a helyen rendszeresen megfordul, az évek óta ki van téve a zaklatásnak, vele és az ismerőseivel is megtörtént már.

Az áldozat a szüleinek sem mer szólni Nagy Eszter Jusztina klinikai szakpszichológus szerint a gyermek áldozattá válásához akár az is elég, ha egyszer jószívűségből ad pénzt a kéregetőnek, mert nem gondolja, hogy az eset megismétlődhet. Amikor újra megtörténik, gyakran nem mer ellenszegülni, remélve, hogy majd abbamarad a zaklatás. Ezzel szemben a létszámbeli vagy fizikai erőfölény demonstrálása, a verbális agresszió fokozódik. Az elkövetők megerősödnek a hitükben, hogy a tettük következmények nélkül marad. Az áldozat gyakran a szüleinek sem mer szólni. Fél, hogy előbb váltják be a bántalmazók a fenyegetéseiket, mint ahogy ő védelmet kaphat. A rendőrség bevonását is gyakran kerülik, mert félnek a tettesek rokonainak megtorlásától. A pszichológus szerint fontos, hogy a gyermek merjen bizalommal segítséget kérni a felnőttektől.

Az egyik internetes hírportál arról írt, hogy bedrogozott koldusmaffia zsarolja a gyerekeket, s hiába tettek feljelentést a szülők, a rendőrség elhessegette őket. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság visszautasította a médiában és a közösségi oldalakon megjelent állításokat, miszerint nem foglalkoztak kellő mértékben a bűntényt bejelentő édesanyával. A rendőrség közleménye szerint a gyöngyösi kapitányságon minden szükséges jogi felvilágosítást megadtak a nőnek, a bűnüldözők jog- és szakszerűen jártak el.

Az esetről tartott tévéinterjújában Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke olyan önszerveződő szülői csoportról beszélt, melynek tagjai, félő, már nem a rendőrségtől vagy a városvezetéstől várják a megoldást. Soltész Bálint megyei rendőrségi sajtószóvivő közölte, hogy a Heves megyei rendőrök minden évben kiemelt feladatként kezelik az itt élők, a térségbe látogatók személy- és vagyonbiztonságának garantálását, június 1-jétől naponta mozgóőri szolgálatot látnak el a városok vonat- és buszpályaudvarain, belvárosi övezeteiben.

A gyöngyösi közösségi oldalakon olvasható hozzászólásokból kiderül, az utóbbi napokban a város újabb pontjain bukkantak fel kéregetők többtagú csoportjai.