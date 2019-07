Hosszabbítóval lopta a szomszédból az áramot a cseles karácsondi férfi

– A köznyelvben jellemzően betörésnek nevezik azt az esetet, amikor a tolvaj dolog elleni erőszakot alkalmazva jut be egy idegen ingatlanra, majd onnan különféle dolgokat tulajdonít el – magyarázza a Heol kérdésére a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Dr. Konkoly Thege László ehhez hozzáteszi: – Besurranás a köznapi megnevezése annak a bűnténynek, amikor a tettes egy nem mindenki számára nyitva álló helyre az afölött rendelkező személy tudta és bele­egyezése nélkül megy be csakis azért, hogy lopjon. A bűnüldözők tapasztalatai szerint az elkövetők leginkább magánlakásokba, ritkábban közintézmények szobáiba, irodáiba surrannak be, míg a betöréssel érintett ingatlanok köre ennél jóval változatosabb képet mutat.

A szakember által említetteket igazolja két megyénkben történt bűncselekmény is, amelyekben az ügyészségek vádat emeltek.

Amint arról korábban már hírt adtunk, június 18-án kora hajnalban a megyeszékhelyen a Katona téri piaccsarnokba hatolt be erőszakos módon egy 54 esztendős férfi. A nyomozást végzők megállapították, hogy az illető beütötte a főbejárat melletti, arra merőlegesen álló fakeretes, osztott üvegfal egyik alsó szemét. Az volt a célja, hogy a csarnokba bejutva szép növényt szerezzen. Magához is vett három cserép jegecske virágot, amiket a betört üveg résén át az utcára rakott. Ezt követően visszament az egyik, pléddel letakart standhoz, amiről egy félkilónyi őrölt paprikát próbált meg eltulajdonítani. Ez azonban már nem sikerült neki, mert a biztonsági őr tetten érte, majd értesítette a rendőrséget.

– Az Egri Járási Ügyészség kétrendbeli szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének kísérletével vádolja a betörőt – közli a főügyészségi sajtószóvivő. – Vele szemben elzárás, valamint közérdekű munka büntetés kiszabására is indítványt tett a vádiratában.

A másik ügyben egy 26 éves fiatal ellen emelt vádat a Gyöngyösi Járási Ügyészség. A terhelt idén januárban ugyanis Karácsondon a nyitott kapun át besurrant az övével szomszédos, a helyi önkormányzat tulajdonában álló családi ház udvarára. Ott a villanyóra melletti konnektorba hosszabbítót dugott azért, hogy az áramot a saját lakásába vezesse, ahol azzal a bojlert és az elektromos hálózatot működtette. Az önkormányzat dolgozói rövidesen észlelték az áramlopást. Eltávolították a hosszabbítót, s rendőrt hívtak. A helyi lakos azonban úgy gondolta, vele nem tudnak kibabrálni: pár nappal később a kerítésen átmászva újra behatolt az ingatlanra, ahol ezúttal egy külső lámpa vezetékét kötötte össze egy másik hosszabbítóval, melyen át néhány napig ismét jogtalanul lopta a szomszédból az áramot, miután sikerült megtalálnia az elektromos főkapcsolót.

– Az ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, bekerített helyre a jogosult tudta és beleegyezése nélkül bemenve elkövetett lopás vétségével vádolja a besurranó tolvajt, akivel szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt. Emellett a lopáshoz használt hosszabbító és fázisceruza elkobzását is indítványozta – zárja az ismertetést dr. Konkoly Thege László.

Az értéktől is függ a büntetés

A Büntető Törvénykönyv XXXVI. fejezete foglalkozik a vagyon elleni bűncselekményekkel. Ezen belül is a 370. szakaszában szabályozza részletesen a lopást. A törvényi tényállás megfogalmazása értelmében ezt a bűntényt az követi el, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa.

Alapesetben, vétség miatt, a szankció akár két év szabadságvesztés is lehet, ha a jogellenes cselekedetet a tolvaj kisebb értékre, illetve akkor is, ha szabálysértési értékre, de egyebek között dolog elleni erőszakkal, helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve valósítja meg. Ha az eltulajdonított dolog jelentős értékűnek minősül, vagy éppenséggel nagyobb értékkel bír, ám az előbb említett módszerekkel viszi el zsákmányként a tettes, akkor egytől öt esztendőig is terjedhet a szabadságvesztés-büntetés. Ennél is magasabb értéknél kettőtől nyolc évig kerülhet rács mögé az elkövető.