Hóvihar: sok baleset történt az utakon, korlátozások a sztrádán – Frissítve

Szombaton este hat órától vasárnap reggelig tizenegyszer riasztották megyénk tűzoltóit a szélsőséges időjárás okozta károk miatt.

Ezt ne hagyja ki! Soros embere uszította a német kormányt Magyarország ellen

9:10

Az északkeleti országrészben, főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik és több térségben, illetve az M3-as autópálya egyes szakaszain is hófúvások nehezítik a közlekedést, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy ezeken a területeken ne induljanak útnak!

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb készültségi fokozatban dolgoznak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei, az összes bevethető munkagép és szakember az utakon dolgozik, ezekbe a megyékbe országos átcsoportosításokat is végrehajtott a közútkezelő, így például Komárom-Esztergom és Békés megyéből is munkagépeket vezényeltek át a rendkívüli időjárásban érintett területekre.

Országosan a hajnali, reggeli órákban közel 500 munkagép végzett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, szombat óta közel 8800 tonna sót és mintegy 350 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek, de az időjárás több helyen a szombat késő esti, vasárnap kora hajnali órákra kritikussá vált. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól keletre több mellékúton, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 38-as főút egy szakaszán is érvényben van jelenleg korlátozás a hófúvások miatt, illetve több mellékút is csak nehezen járható ezekben a térségekben, és az M3-as autópályán is több szakaszon nehezíti a közlekedést a viharos szél és az intenzív havazás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján vasárnap elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében várható még jelentősebb mennyiségű friss hó, illetve ezekben a térségekben a szél is viharos marad, így több térségben is hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. A munkagépek által a burkolatról letakarított havat pedig a 60-70 km/órás széllökések percek alatt visszahordhatják az úttestre, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy a fentebb felsorolt térségekben a viharos szél elálltáig ne induljanak útnak! Azt követően is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán továbbra is kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők.

7:30

A Hevesi Rendőrkapitányság Kiskörei Rendőrőrsének járőrei vasárnap hajnali egy órakor Hevesvezekény és Tarnaszentmiklós között egy férfira lettek figyelmesek, aki gyalogosan közlekedett az erős hófúvásban. A tarnaszentmiklósi 55 éves férfi a rendőröknek elmondta, hogy egy munkatársa próbálta meg személyautójával hazavinni, azonban a nagy havazás miatt elakadtak a járművel Hevesvezekénynél, így onnan gyalog indult tovább.

Hajnalban hóeltakarítási munkálatok idejére a rendőrök lezárták a Nyíregyháza irányába tartó sávokat az M3-as autópályán.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az erős szélben megdőlt villanyoszlopok helyreállítása miatt teljes szélességében lezárták a 33-as főutat Besenyőtelek belterületén – közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Soltész Bálint.

Három személyautó ütközése miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé tartó oldalát a 83-as kilométernél, Karácsond közelében szombaton késő este. Lázár Levente rendőrségi sajtóreferens elmondta: az eddig tisztázatlan okból történt balesetben hárman megsérültek. A helyszínelés idejére az autópálya érintett oldalát teljes szélességében lezárta a rendőrség.

A balesetek, hóeltakarítási munkáatok miatti útlezárásokat vasárnap reggel feloldották az M3-ason, és a 33-as főúton is. A forgalom zavartalan az érintett útszakaszokon.

Korlátozások a sztrádán

Az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint az M3-as autópályán közlekedő, 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveket a sztráda 18-as kilométerénél lévő parkolóba terelik. A korlátozás alá eső járműveket az M31-es autópályáról sem engedik fel a sztrádára.

Sok munkája akadt a tűzoltóknak is

Szombaton este hat órától vasárnap reggelig tizenegyszer riasztották megyénk tűzoltóit a szélsőséges időjárás okozta károk miatt. Az esetek túlnyomó részében közlekedési balesetek és veszélyesen megdőlt vagy kidőlt fák miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelem megyei ügyeletére.

Éjszaka is dolgoztak a tűzoltók a havazás és a nagy erejű szél miatt keletkezett esetek felszámolásán. Az M3-as autópálya 83-as kilométerénél három személyautó ütközött. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók két embert kimentettek a roncsok közül, majd átadták őket a mentőknek.

Öt esetben kidőlt fákat távolítottak el a tűzoltók az úttestről és légvezetékekről. A fák két esetben villanyvezetékre dőltek melyek áramkimaradást okoztak Heves, Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós és Pély térségében. Az áramszolgáltatás mostanra minden fogyasztónál helyreállt.

A hivatásos tűzoltóink öt esetben vonultak a megye területén elakadt járművek megsegítésére.

A katasztrófavédelem kéri a lakosságot, hogy gépjárművel csak halaszthatatlan esetben induljanak útnak. Ügyeljenek a követési távolságra és a megváltozott útviszonyoknak megfelelő sebesség megválasztására.

Az Útinform vasárnap hajnali 5 órai jelentése

A déli és délkeleti országrész kivételével szinte mindenütt havazik. Gyomaendrőd térségében ónos eső esik.

A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és mellékutak a déli és délnyugati országrészben vizesek, nedvesek. A Dunántúl északnyugati területein valamint a Duna-Tisza köze jelentős részén és a Tiszántúl északkeleti megyéiben havasak, latyakosak, hókásásak.

A látási viszonyok általában megfelelőek, de Miskolc térségében 100 m alatti, Vasvár, Pápa, Tatabánya, Salgótarján, Tiszafüred és Hajdúnánás térségében 100-300 méter közötti a látótávolság.

Gyenge vagy közepes a légmozgás, de Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében erős, esetenként 60 km/h-ás, Gyomaendrődön és közelében viharos erejű széllökéseket mértek.

A hőmérséklet -8 és +1 °C között alakul.

Jelentős menetidővel számolhatunk

A MÁV vasárnap hajnalban kiadott közleménye szerint elsősorban a Budapest-Hatvan-Szolnok és a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon nőhet meg a menetidő jelentősen.

Fennakadás van a Füzesabony-Debrecen vonalon is

Kisköre és Kunhegyes között egy személyvonat feljegesedés miatt elakadt, majd visszatolatott Kisköre állomásra – közölte vasárnap reggel a Mávinform.

Hozzátették: Kunhegyes felé ideiglenesen szünetel a vonatforgalom, ezért a Füzesabony-Debrecen vonalon kora délelőtt néhány járat esetében 30-60 perccel hosszabb lehet a menetidő.

Mi várható?

Vasárnap Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is harmadfokú (piros) figyelmeztetés, több járásban riasztás van érvényben. Ezeken a területeken erős hófúvásra kell készülni: a friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen hóakadályokat emelhet.

A havazás miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében vannak még érvényben elsőfokú figyelmeztetések. Mint kifejtették: az ország jelentős részén gyengül és fokozatosan megszűnik a havazás a délelőtti órákban, azonban Borsod és Szabolcs megyében a késő esti órákig havazhat. Éjfélig Borsod és Szabolcs megyében 5-20 centiméter, másutt (elsősorban az ország északi felében) maximum 5 centiméter hó hullhat.

A kora délelőtti órákig a Tiszántúlon, – az idő előrehaladtával annak is egyre inkább a keleti részein -, elsősorban Hajdú, Békés megye keleti részén és esetleg Szabolcs megye déli részén van esélye átmeneti ónos esőnek. Emiatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak érvényben elsőfokú figyelmeztetések.

Mindemellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a viharos szél miatt is elsőfokú veszélyjelzések vannak érvényben.

Az előrejelzés szerint vasárnap a hőmérséklet kora délután mínusz 5 és plusz 2 Celsius-fok között valószínű. Késő estére mínusz 10 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn főként délen és keleten várható havazás, néhol havas eső. Ekkor is többfelé megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 3, a szélvédett, vastag hóval borított, gyengén felhős tájakon mínusz 10 fok alatt várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű.

(Kezdőképünk az M3-as autópályán készült szombaton éjjel Felvétel: Ládi László)