Az ügyészség a nyomozás során bármikor tudathatja, hogy milyen intézkedés megtételére, illetve határozat meghozatalára lát lehetőséget, ha a bűntény gyanúsítottja beismeri a deliktum elkövetését.

Az ügyészi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezésének a lehetőségét a két éve hatályos Büntetőeljárási Törvény (Be.) biztosítja.

– Az ügyészség egyebek között közvetítői eljárás céljából az eljárás felfüggesztését, illetve a közvetítői procedúra eredményétől függően annak megszüntetését, valamint feltételes ügyészi felfüggesztés alkalmazását és annak eredményessége esetén az eljárás megszüntetését helyezheti kilátásba – tájékoztatott dr. Konkoly Thege László, a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Hozzátette: – Az intézkedés megtételét, vagy a határozat meghozatalát akár a sértett polgári jogi igényének kielégítéséhez, illetve a feltételes ügyészi felfüggesztés keretében előírható egyéb kötelezettség teljesítéséhez is kötheti.

Akár a gyanúsítotti kihallgatás keretében is megtörténhet az ügyészi közlés, amelynek tartalmaznia kell az intézkedés vagy a határozat tervezett érdemi tartalmát és a bűncselekmény elkövetésének beismerésén túli feltételeit is. Ezután a gyanúsítottnak nyilatkoznia kell, hogy a vádhatóság kilátásba helyezett intézkedését vagy határozatát, annak feltételeit elfogadja-e.

A sajtószóvivő példákkal is szolgált. A Füzesabonyi Járási Ügyészség több ügyben is élt már e lehetőséggel. Egyik alkalommal egy súlyos testi sértés bűntette miatt indult ügyben. A közölt gyanú szerint a terheltek tavaly május 11-én este a sarudi kikötőben szóváltásba keveredtek két idegen férfival. A vita dulakodássá fajult, a terheltek egyike lefogta a sértettet, akit a társa alaposan elvert.

Kezdetben az elkövetők tagadtak, ám az ügyészség lehetőséget látott közvetítői eljárás lefolytatására. Ezért kilátásba helyezte, hogy ha az újabb gyanúsítotti kihallgatásukkor beismerik a bűntény elkövetését, és hozzájárulnak a közvetítéshez, akkor a vádhatóság ennek lefolytatása érdekében felfüggeszti a büntetőeljárást. Ha eredményt hoz a közvetítés, akkor meg is szünteti azt. Mindennek feltétele volt még, hogy a gyanúsítottak vállalják a jóvátételt a sértett számára.

– A tettesek elfogadták ezt a megoldást – folytatta dr. Kon­koly Thege László –, beismerő vallomást tettek, így az ügyészség hat hónapra felfüggesztette a büntetőeljárást. Ez idő alatt a kormányhivatal pártfogó felügyelői szolgálata folytatja le a közvetítői procedúrát, ennek eredményét közli az ügyészséggel.

Másik esetben a Füzesabonyi Járási Ügyészség két gyanúsított férfinél helyezett kilátásba ügyészi intézkedést, ha beismerik a terhükre rótt lopást, orgazdaságot, és vállalják a sértett kárának a megtérítését.

A megalapozott gyanú arról szól, hogy egyikük tavaly télen a munkahelyéről, egy füzesabonyi élelmiszerraktárból munkakezdés előtt többször tulajdonított el nagy mennyiségű húsárut és sajtokat. Azokat részben a társának adta el, aki tudta, hogy mindez lopásból származik. A sértettnek közel félmillió forint kárt okoztak.

– Az ügyészség a nyomozó hatóság útján közölte a gyanúsítottakkal, hogy lehetőséget lát az ügy feltételes ügyészi felfüggesztéssel történő lezárására, ha beismerik a tettüket, és vállalják a sértett kárának a megtérítését – ismertette a tényeket a szakember.

A terheltek így tettek, s kijelentették, hajlandók megtéríteni az általuk okozott kárt. Az ügyészség a múlt héten határozatot hozott az eljárás két évre történő feltételes ügyészi felfüggesztéséről, s rendelkezett arról is, hogy ezalatt a gyanúsítottak pártfogó felügyelet alatt állnak. Külön magatartási szabályként írta elő, hogy az elkövetőknek meg kell fizetniük a kártérítést a sértettnek. Ha ez nem történik meg, úgy folytatódik a büntetőeljárás, s vádat emelnek velük szemben.

Kétoldalú garanciát ad az eljárási törvény

A Be. az intézkedés kilátásba helyezése, illetve annak elfogadása kapcsán kétoldalú garanciákat is tartalmaz. Előírja: ha a gyanúsított a vállalt feltételeket teljesíti, de az ügyészség intézkedése, vagy határozata a kilátásba helyezettől eltér, vagy az törvénysértő volt, akkor a gyanúsított vallomása és az annak alapján beszerzett bizonyítási eszközök bizonyítékként nem használhatók fel a későbbiekben. Ugyanakkor az ügyészség sem köteles a kilátásba helyezett intézkedést megtenni, vagy határozatot meghozni, ha a gyanúsított a vállalt feltételeket nem teljesíti vagy valótlan vallomást tesz.

