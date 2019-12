Idén három esetben követelt halálos áldozatot a tűz Heves megyében

A lángok legtöbbször egy-két négyzetméteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, holott ezek a tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének.

Naponta átlagosan 15 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Télen ez a szám a duplájára emelkedik, 45 percenként kigyullad egy lakás. A lángok legtöbbször egy-két négyzetméteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, holott ezek a tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének. Mint megtudtuk: azért emelkedik ünnepek idején a lakástüzek száma, mert többet vagyunk otthon, több elektromos eszközt használunk, többet főzünk, hosszabb ideig kell világítani, fűtünk, és szabadidős tevékenységeink nagy részét is otthon végezzük. Ezek mind-mind növelik a lakástüzek kialakulásának kockázatát.

Ünnepek alatt több a lakástűz

A katasztrófavédelem arról is beszámol: leggyakrabban a nyílt láng – gyertyák, mécsesek – használata okoz lakástüzet. Szintén sok tüzet okoz az elektromos eszközök zárlata, a hálózat túlterhelése. Ha a fényfüzér rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha a kábel, az elosztó, a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, ne használjuk. Az elektromos eszközök vezetékei ne kerüljenek bútorok lábai alá. A fűtési rendszer hibáira is számos tűz vezethető vissza. A fűtőeszközöket évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, ha szükséges, kitisztíttatni. Gyakori, hogy a sütés és a főzés vezet tűzhöz. Főzés közben állítsuk be a telefonunkon az időzítőt, így biztos, hogy nem felejtjük a tűzhelyen vagy a sütőben a készülő ételt. A dohányzás még mindig az előkelő ötödik helyen szerepel.

Idén eddig 5800 lakástűzhöz riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit Magyarországon. Nagy Csaba tű. főhadnagytól, megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől megtudtuk, Heves megyében 172 esetben keletkezett tűz házakban, lakásokban, melléképületekben. 13 esetben a káreset személyi sérüléssel is járt, 3 esetben halálos áldozatot követelt a tűz.

– A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók, esetenként a működésben lévő, elektromos árammal működő lámpafüzérek helytelen, vagy ellenőrzés nélküli használata okozhatja – nyilatkozta Nagy Csaba. – Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt a helységet elhagyják, a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a fáról. Javasoljuk, hogy csak a magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromoslámpa-füzéreket használjanak. A rossz minőségű termékek nemcsak az áramütés lehetősége miatt veszélyesek, hanem az ezeknél esetleg bekövetkező rövidzárlat is okozhat tüzet. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyják bekapcsolva. Amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal működő díszeket alkalmaznak, a fát ne helyezzék függöny közelébe és lehetőség szerint rögzítsék.

A főhadnagy arra is felhívja a figyelmet, hogy a tűz megelőzése érdekében lakásonként legalább egy füstérzékelőt szerezzünk be, és onnantól kezdve teljesen mindegy lesz, hogy nyitva vagy csukva van-e az ajtó. A készülék már a kialakulásakor jelzi a tüzet, így a kisebb lángokat akár mi magunk is el tudjuk oltani anélkül, hogy testi épségünket veszélyeztetnénk.

– Egy jó minőségű füstérzékelő, amelynek a szavatossági ideje 10 év, 8 ezer forintba kerül. Ez azt jelenti, hogy napi 2 forint az ára annak, hogy a tűz keletkezéséréről időben értesüljünk – emelte ki Nagy Csaba, aki kiegészítette: mivel a gép 80 decibelnél is hangosabban jelez, a sípoló hangra még az is felébred, aki éppen mélyen alszik.

Mit csináljunk, ha tüzet észlelünk a lakásban?

Próbáljuk megőrizni a hidegvérünket, és lehetőleg minél előbb cselekedjünk. Vész esetén ezek a legfontosabb teendők:

– Hívjuk fel a 112-es segélyhívó számot.

– Azonnal segítsük a gyerekek, idősek, magatehetetlenek szabadba jutását.

– Csukjuk be az ajtókat, ablakokat. Ezzel csökkentjük a tűz levegőellátását, és nehezítjük a lángok terjedését.

– Ha van lehetőségünk, áramtalanítsuk a lakást.

– Nagy füst esetén négykézláb kússzunk ki a szabad levegőre, így kevesebb füstöt, vagyis kevesebb mérgező gázt lélegzünk be.

– Értesítsük a szomszédokat is.

Megtudtuk azt is, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem a lángok hőhatása miatt halnak meg az emberek egy tűzben, hanem a belélegzett mérgező füst okozza a tragédiákat.

A tüzek megelőzhetők néhány alapvető óvintézkedés betartásával

A lakóépületekben keletkezett tüzek vizsgálati tapasztalatai azt mutatják, hogy az emberi tényező a tűzesetek túlnyomó részében döntő szerepet játszik. Tipikus keletkezési ok a tűzhelyen felejtett zsiradék túlhevülése és meggyulladása, a felügyelet nélkül hagyott gyertya, mécses – ide értve az adventi, karácsonyi koszorú és fenyőfa baleseteket is –, a dohányzás, valamint a lakásfelújítások során gondatlanságból bekövetkezett események. Ezek a tüzek megelőzhetők néhány alapvető óvintézkedés betartásával.

– A konyhában tűzhelyen főtt ételt ne hagyjuk felügyelet nélkül, különösen a bő zsírban, olajban készülő ételeket – emlékeztet Nagy Csaba. – A kifutó zsiradék azonnal lángra kap, és a konyhák zsúfolt bútorozottsága a tűz továbbterjedésére jó lehetőséget biztosít. A meggyújtott gyertyát, mécsest ne hagyjuk magára még rövid időre sem. Az adventi koszorúkon és fenyőfákon meggyújtott gyertyák még felügyelet mellett is veszélyt hordoznak magukban. Az idő múlásával és a növényi részek száradásával ez a veszély hatványozódik. A dohányzás egyre kisebb százalékban, de még mindig dobogós helyezettként szerepel a tűzkárstatisztikákban. Kellő odafigyeléssel ezek az esetek megelőzhetők.