Idén már több mint 70 vadbaleset történt Heves megyében

Az elmúlt hetekben országosan is felhívta a rendőrség a közlekedők figyelmét a vadbalesetek megelőzésének fontosságára. A tudnivalókról Erdélyi Róbert r. alezredest, a Heves Megyei Ba­leset-megelőzési Bizottság titkárát kérdeztük.

Heves megyében az idei évben 80 esetben történt vadelütéssel kapcsolatos közúti közlekedési baleset – nyilatkozta érdeklődésünkre Erdélyi Róbert. Mint megtudtuk, a 80 esetből 5 esetben háziállat, 75 esetben pedig vadon élő állattal történt az ütközés. Ezen esetek többsége lakott területen kívül történt, azonban egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a vadállatokat lakott területen belül ütik el.

– A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén bekövetkezett vad elütéses balesetek számának visszaszorítása miatt fontos felhívni a figyelmet, hogy lakott területen kívüli utakon vadállatokkal elvileg bárhol és bármikor találkozhatunk – emelte ki az alezredes. – Különösen számolni kell vadállatok megjelenésére azokon az útszakaszokon, melyeket „Állatok” veszélyt jelző táblával jelöltek meg. Ezeket a táblákat a közút kezelője a vadásztársaságokkal, vadgazdálkodási szakemberekkel egyeztetett útszakaszokon helyezi el, ahol a vadak megjelenésének az átlagosnál is nagyobb a valószínűsége.

A vadbaleseteket nagyon nehéz, de nem lehetetlen megelőzni. Erdélyi Róbert szerint kiemelten fontos a lassítás.

– A megengedett legnagyobb sebesség nem azt jelenti, hogy annyival is kell haladni – mondta. – Ha lakott területen kívül 90 helyett csak 80 kilométer/óra sebességgel megyünk, jóval több idő lesz reagálnia egy esetlegesen hirtelen felbukkanó vadra. Fontos, hogy vezetés közben ne mobilozzunk. Ha másra figyelünk, lassabban tudunk reagálni. Lehet, hogy egy vad áll az úton a következő kanyarban, vagy a következő bukkanó mögött. Mindig be kell kapcsolnunk a biztonsági övet, hiszen erre már nem lesz idő a fékre taposás előtt. Nem szabad elfelejteni a távolsági fényszóró bekapcsolását sem, hiszen így nagyobb területet tudunk átlátni. Szembejövő forgalom esetén természetesen kapcsoljuk le a reflektort!

Erdélyi Róberttől megtudtuk továbbá azt is, hogy a szembejövő forgalomnál nehezebb észrevenni a közelben lévő vadállatokat. Ebben segíthet a sebesség csökkentése és a nagyobb követési távolság megtartása. Az elöl haladó gépkocsi is ugyanúgy bármikor hirtelen fékezésre kényszerülhet. Ezért is fontos az út két oldalának folyamatos figyelése, vezetés közben ugyanis az ember hajlamos elmerengeni, különösen éjszaka egy kihalt úton.

– A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek. Van, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, hogy megugranak és valamelyik irányba vágtatni kezdenek. Ezért is kell lassítani. Ha egy őzet vagy szarvast látunk, számítsunk többre is! Általában ezek az állatok csoportokba verődnek. Ha vadállatot látunk az úttesten, dudáljunk, a fényszóróba nézve ugyanis nem biztos, hogy látják a járművet, a hangjelzés segíthet nekik, hogy tudják, merről jön a veszély. Vigyázzunk azonban, ha az állat nem az úton áll, lehet, hogy a hangtól megriad és pont a kocsi elé ugrik. Lakott területen belül is találkozhatunk őzekkel vagy más vadállatokkal, általában sötétedés után jönnek elő, de gyakorlatilag bárhol és bármikor felbukkanhatnak.

Erdélyi Róbert azt tanácsolja, ha hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezzünk, adjunk hangjelzést, de ne rántsuk félre a kormányt, még ha így el is ütjük az állatot. Egy út menti fának vagy a szemben közlekedő gépkocsinak csapódva sokkal súlyosabb baleset következhet be. Ha elpusztult, vagy haldokló vadállatot látunk az úton, hívjuk a 112 segélyhívó számot. Ne próbáljuk meg lehúzni az úttestről; lehet, hogy még életben van, és egy rémült állat súlyos sérülést okozhat patáival, agancsával vagy harapásával. Mint megtudtuk: az elpusztult állatot nem szabad magunkkal vinni, ez ugyanis lopásnak számít.

– Az ilyen balesetek elkerülése érdekében hasznos eszköz lehet az ultrahangos vadriasztó síp, melyet a járműre rögzíthetünk. Ezt a menetszél hozza működésbe. Az egyszerűbb kivitelű műanyag változatok már olcsón hozzáférhetők, hátrányuk viszont, hogy egy-két autómosás után letörhetnek, vagy a ragasztási felület megkopása miatt az eszköz a járműről menet közben leesik – tette hozzá Erdélyi Róbert.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock