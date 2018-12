Így előzhetőek meg a szén-monoxid-mérgezések

Az elmúlt években megszaporodtak a tüzelő, fűtő berendezésekkel kapcsolatos káresetek, szén-monoxid-mérgezések.

A szénmonoxid-mérgezés szén-monoxid gáz belélegzése okozta mérgezés, amely akár halált is okozhat – hívja fel a figyelmet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján. Kiemelték: ez az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül használt tüzelőberendezés okoz, de más oka is lehet.

A szénmonoxid-mérgezett betegnek friss levegőt kell adni, szabad légutakat biztosítani és szükség esetén lélegeztetni. A szénmonoxid ellepte helyiséget gyorsan ki kell szellőztetni. Szénmonoxid-mérgezés esetén az elsősegélynyújtónak fokozott figyelmet kell fordítania arra, nehogy saját maga is bajba kerüljön.

Leírása

A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét az jelenti, hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb, nem irritáló gáz. Ugyanakkor sokszorta erősebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy a vér oxigént szállítson. Emiatt már alacsony koncentrációban is mérgező. Ha a levegőben koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, kisebb koncentrációknál ez hosszabb időt vesz igénybe, mivel lassabban csökken a vér oxigénszállító képessége. Ha a mérgezést szenvedő elhagyja a dúsult szén-monoxid tartalmú helyet, enyhülhetnek a tünetek.

Tünetei, következményei

A kezdeti tüneteket gyakran nem értelmezik helyesen, ezért a szénmonoxid-mérgezés olyankor is okozhat halálesetet, amikor a súlyos mérgezést hosszan tartó, jól észrevehető tünetek előzik meg.

A mérgezést elszenvedő tudatánál van, a mérgezés gyanúját gyakran felfogja, és azt is, hogy meghal, ha nem tesz valamit, egy bizonyos mérgezési fokon túl azonban már nem képes cselekedni.

Első szakasz: A mérgezést szenvedett nyugtalan, zavart vagy kábult, a feje is fájhat, szédülhet, hányhat. A bőre időnként cseresznyepiros lesz.

Második szakasz: Izomgörcsök a végtagokon, majd az egész testen, eszméletlenség. Az eszméletlenné vált beteg is hányhat, ami fulladást okozhat.

Harmadik szakasz: Izomellazulás, légzésbénulás, halál.

A szénmonoxid-mérgezés – ha nem is következik be a halál – agykárosodáshoz, bénuláshoz, látászavarokhoz is vezethet. Mérgezés esetén veszélyeztetettebbek a csecsemők, gyermekek, várandós anyák, az idősek és a légzési problémákkal küzdők.

Lehetséges okozói

Lehetséges forrásai: kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő, barbeque grill, autó, belsőégésű motorok, stb.

Lehetséges okai:

A cirkóberendezés meghibásodása.

A rossz kémény.

A kipufogógáz, mely felhalmozhatja a szén-monoxidot zárt térben.

Zárt tér, hermetikusan záródó nyílászárók, ha a fűtőkészülék belső levegőt használ.

A szén-monoxid a mindennapi életben leggyakrabban úgy képződik, hogy a fűtőberendezésben nem tökéletesen ég el a tüzelőanyag. Ha az égéstermékek elvezetése nem megfelelő, a szén-monoxid a lakásba juthat és felgyűlhet. Zárt, vagy akár csak részben zárt helyen működtetett autómotor mellett is felszaporodik a szénmonoxid.

Megelőzés

A kéményt, gáz, olaj és hagyományos fűtőkészülékeket, rezsókat, kályhákat rendszeresen ellenőriztessük és sohase módosítsuk. A legkisebb rendellenesség esetén kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Konyhai gázrezsó használatánál folyamatosan szellőztetni kell, ezzel a szintén veszélyes széndioxid felhalmozódást is el lehet kerülni. Használjunk szénmonoxid-érzékelő berendezést, szükség esetén többet is.

Főként városi tömbházaknál, bizonyos időjárási és légköri viszonyok esetén a kéményből, vagy akár a szomszéd ház kéményéből is leáramolhatnak égéstermékek, melyek az ablakréseken keresztül bejuthatnak a lakásba. Erősen kihűlt fűtőberendezés begyújtása esetén a kémény felmelegedéséig és a kéményhatás beindulásáig visszaáramolhat mérgező égéstermék. Amennyiben nem elhárítható vészhelyzetbe kerülünk, menjünk friss levegőre és értesítsük a tűzoltókat, akik megfelelő felszereléssel rendelkeznek a mérgező égéstermékek kimutatására.

Szénmonoxid érzékelő berendezések

A szénmonoxid-koncentráció emelkedése szén-monoxid érzékelővel jelezhető. A kereskedelemben sok fajta készüléket lehet vásárolni, melyek alkalmasak a szénmonoxid érzékelésére. Szigorúan meghatározott élettartama van, annak letelte után a készülék használhatatlanná válik.

Több gázkészülék használata esetén javasolt több érzékelőt használni, többek között a fürdőszobában is. A fűtési szezon indulásakor célszerű bekapcsolni, majd bekapcsolva tartani a készülékeket, az áramfogyasztásuk minimális.

A készüléket olyan helyen kell használni vagy stabilan felszerelni, ahol nem kaphat vizet. Fő szabály, a gázkészülék közelében, a levegőmozgás irányában és közel fejmagasságban legyen, mindig tartsuk be a készülék használati utasításában javasoltakat. A legelső riasztásra is azonnal kapcsoljuk ki a gázkészüléket és azonnal nyissunk ablakot, menjünk friss levegőre

