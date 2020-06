Ingyenesen regisztrálhatnak kerékpárokat Egerben

A Házhoz megyünk vagyonvédelmi programhoz kapcsolódó BikeSafe kerékpár-regisztrációra lesz lehetőség több egri helyszínen, ahol a rendőrök bűnmegelőzési témakörökben is segítséget nyújt.

Kovács Nikoletta rendőrségi sajtóreferenstől megtudtuk, a program lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. A rendőrök rögzítik a kerékpár adatait – szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek – majd fényképfelvételeket is készítenek róla.

Az Egri Rendőrkapitányság munkatársa az alábbi időpontokban várják az érdeklődőket: