Jogerős ítélet: felfüggesztett börtönbüntetés természetkárosításért

A bűncselekmény elkövetésével 920.000,- forint kárt okoztak, mely kisebb részben megtérült.

A Hevesi Járásbíróság S. A. I. rendű vádlottat társtettesként elkövetett természetkárosítás bűntette és társtettesként elkövetett lopás bűntette miatt egy év hét hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását két év tíz hónap próbaidőre felfüggesztette. A bíróság N. A. II. rendű vádlottat társtettesként elkövetett természetkárosítás bűntette és társtettesként elkövetett lopás bűntette miatt egy év kilenc hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását két év tíz hónap próbaidőre felfüggesztette – tájékoztatta portálunkat pénteken az Egri Törvényszék Sajtóosztálya.

Mint közölték, a járásbíróság által megállapított tényállás szerint a Kázsmándi erdő fele-fele részben egy magánszemély és a Magyar Állam tulajdona. A két erdőrészlet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának (Natura 2000) része. A területek különleges jelentőségű madárvédelmi területek. A Natura 2000 kijelölés alapja az, hogy a terület a parlagi sas, a kis őrgébics, a tövisszúró gébics, a balkáni fakopács, a kékvércse, a kerecsensólyom és a szalakóta fészkelő- és költőhelye. Az erdőrészletekben 40-50 éves, erőteljesen kifejlett fák találhatók.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A magánszemély tulajdonos 2016. október 26-án írásban megállapodott a vádlottakkal abban, hogy a vádlottak a tulajdonát képező erdőrészletekben erdőtisztítási munkálatokat végeznek, a területről a tűzifát és a gallyfát eltakarítják. Az időjárási viszonyok miatt a munkavégzés helyét nem lehetett megtekinteni, azonban a tulajdonos pontosan elmagyarázta a vádlottaknak, hogy a két erdőrészlet hol helyezkedik el, és hol kell a tisztítási munkálatokat elvégezniük, valamint elmondta azt is, hogy az erdőrészletekben egy korábbi tarvágást követően felsarjadt, körülbelül nyolc éves, legfeljebb 15 centiméter törzsátmérőjű fák találhatók, emellett felhívta a vádlottak figyelmét arra is, hogy a dűlőút másik oldalán Natura 2000 kijelölésű erdő található, melyben nagy, erős fák vannak. A vádlottak a tulajdonos által elmondottak alapján, helyismeretükre is hivatkozva, arról biztosították őt, hogy tisztában vannak a munkaterület határaival, ezt a tényt a megállapodásban is rögzítették.

Ezt követően a vádlottak kimentek a Kázsmándi erdőbe, ahol látták azt, hogy a részükre kijelölt munkaterület mellett jóval nagyobb és erősebb, akár 50-70 centiméter törzsátmérőjű fák találhatók, ezért a megállapodásban meghatározott területek helyett a mellettük lévő erdőrészletben kezdték el a fákat kivágni, és a megállapodásban meghatározott erdőtisztítási munka helyett a Natura 2000 kijelölésű területen fakitermelésbe fogtak. A vádlottak több alkalommal összesen 30 darab, 10-70 centiméter törzsátmérőjű kőrisfát vágtak ki ebből az erőrészletből, és azokat eltulajdonították. A bűncselekmény elkövetésével 920.000,- forint kárt okoztak, mely kisebb részben megtérült.

A vádlottak a fakitermelést a parlagi sas fészkétől 20 méterre végezték, és a mintegy 100 négyzetméter területen végzett jogszerűtlen fahasználattal az erdőterületre jellemző és a Natura 2000 kijelölésre alapul szolgáló madárfajok élőhelyét jelentős mértékben károsították. A vádlottak tevékenysége folytán a terület emberi beavatkozás nélkül akár a természetvédelmi értékét is elveszítheti.

A járásbíróság ítélete mindkét vádlott vonatkozásában jogerős.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock