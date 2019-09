Jogerősen tíz évet kapott a gyereklányokat zaklató nagyapa

Jogerős határozat született a héten annak az egyik Heves megyei településen lakó nagypapának a büntetőügyében, akit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűntettével vádolt meg a Heves Megyei Főügyészség. A családjában lévő gyermeklányokkal szemben viselkedett büntetőjogi felelősséget maga után vonó módon.

Az Egri Törvényszék áprilisában zárt tárgyalás után mondta ki bűnösnek N. L. vádlottat, bizonyítottnak találta ugyanis, hogy a férfi kiskorú lánygyermekekkel szemben követett el megengedhetetlen cselekedeteket.

Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában az szerepel, hogy a terhelt és az élettársának a lánya a saját családjával egy háztartásban élt. Egy ideig normálisan teltek a mindennapjaik, azonban N. L. partnere elhunyt. A vádlott ezt követően is a famíliával maradt, s a kiskorú gyermekek ellátásában továbbra is részt vett. A két kislány születésétől fogva nagyapaként tisztelte és szerette a férfit. Mikor azonban a nagymama meghalt, az addig unokáiként szeretett, akkor tíz- és tizenhárom esztendős kislány felé szexuálisan kezdett vonzódni, s szexuálisan zaklatni kezdte őket. A bírósági dokumentum szerint mindkettejüket meg is fenyegette, azt mondta ugyanis nekik, hogy ha bárkinek is szólnak a történtekről, akkor nemcsak megveri, de meg is öli őket.

Az Egri Törvényszék az elsőfokú döntésében folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűntettének ­megvalósítása miatt tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta a vádlottat, akit mellékbüntetésül ugyanennyi időre eltiltott a közügyek gyakorlásától.

Ez ellen a határozat ellen a vád képviselője súlyosításért, a terhelt és a védője pedig felmentésért, illetve a szankció mértékének enyhítéséért nyújtott be fellebbezést. Ezt követően kerül az ügy a Debreceni Ítélőtábla elé, amely másodfokú ítéletében helybenhagyta az Egri Törvényszék verdiktjét. A döntés immár jogerőre emelkedett.