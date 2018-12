Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott a fiatal a terepjárón

Némelyek figyelmen kívül hagyják, hogy zéró tolerancia van hazánkban azokkal szemben, akik alkoholtól mámorosan merészkednek a közúti forgalomba. A megyei példák azt mutatják, komoly felelősségre vonásra számíthatnak.

Ünnepeken hajlamosabbak némelyek könnyedén venni a szigorú előírásokat, és pár pohárka szeszes ital garat mögé hajítása után a közúti forgalomba merészkedni. Holott zéró tolerancia érvényes az ittasan közlekedőkkel szemben.

– Az elkövetők egy része mégis visszatérően elköveti ezt a bűncselekményt – jelenti ki dr. Konkoly Thege László. A Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője mindehhez hozzáfűzi: – Ennek az ügyészség a büntetés kiszabására vonatkozó, kellően szigorú indítványok megtételével igyekszik elejét venni.

Ekképpen cselekedett az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség, amely már harmadszor emelt vádat az ellen az ötvenéves férfi ellen, aki legutóbb október 20-án délelőtt furikázott pityókásan a személygépkocsiján a lakóhelyén, Mátraderecskén. Először 2010-ben kapott hasonló bűntény miatt 75 ezer forint pénzbüntetést, s két évre eltiltották az autókázástól, motorozástól. Ám ez nem használt, hiszen 2015-ben ittas járművezetésért már negyedmilliós volt a rá kiszabott pénzbüntetés, és újabb két esztendőre eltiltották a B kategóriás járművezetéstől. Immár harmadszorra a vádhatóság azt indítványozza, hogy a bíróság ítélje őt felfüggesztett fogházbüntetésre, s hosszabb időre tiltsa el a közúti járművezetéstől.

– Még jogosítványa sincs annak a 27 éves fiatalembernek – folytatja a sort a sajtószóvivő –, akit Sirokban kétszer is rajtakaptak, hogy kocsikázott, holott előzőleg bódító itókákat engedett le a torkán. Első esetben egy helyi áruház parkolójában nekitolatott egy másik járműnek, amiben kár keletkezett. Másodjára a hajnali órákban terepjárójával a falu belterületén haladt alkoholos állapotban. Az ügyészség egy eljárásban több rendbeli ittas járművezetés elkövetésével vádolja.

Olykor a nők is ittasan hajtanak Érdekes adatról is szólt a sajtószóvivő. Hazánkban alacsonyabb a női ittas vezetők száma, mint a férfiaké, de többször előfordul, hogy alkoholfogyasztás után a hölgyek sem tartják be a KRESZ 4. szakasz (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, ami szerint járművet csak az vezethet, akinek nincs a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

A vádhatóság felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, s határozott idejű járművezetéstől eltiltásra tett indítványt a vádlottal szemben, akit akár letöltendő szabadságvesztésre is ítélhetnek, ha a büntetés próbaideje alatt még egyszer ittasan vezet. Az eltiltás hatálya alatti, akár józan állapotban történő autózás önmagában is szabálysértés, ami miatt a bíróság elzárás büntetéssel sújthatja.

Egy büntetett előéletű, 32 esztendős asszony is a vádlottak sorába került. Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat vele szemben. Járművezetői engedély nélkül, enyhén mámorosan autózott Egerben egy olyan kocsival, amelyet korábban kivontak a forgalomból. A Kistályai úton, az egyik balra ívelő kanyarban, az úttestről lehaladva, egy betonoszlopnak ütközött.

– Az ügyészség azt indítványozza – közli dr. Konkoly Thege László –, hogy szabjon ki rá a bíróság főbüntetésül közérdekű munkát, mellékbüntetésül tiltsa el őt határozott időre a járművezetéstől.

Minősített esetben különösen súlyos szankcióban részesülhet az elkövető A gépkocsival közlekedő személyek által leggyakrabban megvalósított bűncselekmény az ittas állapotban elkövetett járművezetés – tájékoztat dr. Konkoly Thege László. Hozzáteszi: ezt a Büntető törvénykönyv alapesetben vétségnek minősíti, és két évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Ha az ittas vezetés következményeként személyi sérüléssel járó baleset következik be, a büntetés – bűntett miatt – ennél jóval súlyosabb lehet, azaz három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűntény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okoz, egytől öt évig kerülhet rács mögé, aki halált idéz elő, s 2–8 év a szankció, ha kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

A közlekedésrendészet munkatársai folyton igyekeznek kiszűrni az járművezetőket. Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock

