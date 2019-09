Kábítószer-kereskedelemmel vádol az ügyészség négy egri embert

Hollandiából szerzett be nagy mennyiségben kábítószereket a vád szerint az a négy vádlott, akiket két éve füleltek le a nyomozók Egerben. Az ügyben első fokon eljárt Egri Törvényszék ítéletének az indokolásában legalábbis ezt állapította meg.

A részletekről a bíróság kifejtette, hogy B. J. másod- és K. M. G. harmadrendű vádlottak 2016 nyarán megegyeztek: előbbi Hollandiában élő ismerőse nagy mennyiségű amfetamint szerez be, azt pedig Gy. I. elsőrendű terhelt hozza Magyarországra. Itt B. J. veszi át, majd továbbadja társának, K. M. G.-nek, aki gondoskodik a kábító hatású anyag eladásáról. Így is cselekedtek, három esztendeje októberben a másodrendű vádlott a hevesi megyeszékhelyen összesen öt kilogramm amfetamint és egy kilónyi exstasy tablettát vett át Gy. I.-től. A drogot értékesítésre átadta a harmadrendű terhelt cimborájának. A hollandiai áruszállító vádlott 2017 januárjában érkezett hazánkba újabb szállítmánnyal, amelyben ezúttal csaknem hat kilogramm amfetamintartalmú kábítószer volt.

Ám ekkor már nem volt szerencséjük, hiszen Egerben a kábítószer átadása közben csapott le rájuk a rendőrség, s a nyomozók elfogták az első- és a másodrendű terhelteket.

A négy személy ellen indított büntetőeljárás végén született meg idén márciusban az Egri Törvényszék elsőfokú határozata. A bíróság indokolásában leírta, hogy a létrejött bűnszervezet tagjaiként az első-, a másod- és a harmadrendű vádlottak meghatározott szerepet töltöttek be annak működésében: folyamatosan egyeztettek egymással és összehangoltan működtek együtt a kábítószer megszerzése és értékesítése során is. A vádlottak a kábítószer értékesítéséből kétmillió 580 ezer forint és 800 euró bevételre tettek szert, s az összeg egy részét a következő szállítmány megszerzésére fordították.

A negyedrendű terhelt, K. K. 2017 februárját megelőzően a K. M. G.-től Egerben saját fogyasztásra tabletta és fehér por formájában vásárolt kábítószert.



A törvényszék társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta bűnösnek az első három vádlottat, akik közül Gy. I.-t nyolc év fegyházbüntetéssel sújtotta, mellékbüntetésül kilenc esztendőre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. B. J. szankciója öt év börtön volt, őt hat évre tiltotta el a bíróság a közügyek gyakorlásától. K. M. G.-nek nyolc évet kell fegyházban töltenie, s kilenc esztendeig nem vehet részt a közügyekben. K. K. kábítószer-birtoklás bűntettéért másfél év börtönbüntetést kapott, aminek a végrehajtását két és fél esztendőre felfüggesztette a törvényszék.



Az elsőfokú döntés ellen a vádhatóság képviselője súlyosításért, míg az első három vádlott felmentésért, illetve a szankció enyhítéséért fellebbezett.



Újra kezdődik a büntetőeljárás

Az elsőfokú döntés kihirdetését, valamint azzal szembeni fellebbezések benyújtását követően került a kábítószer-kereskedelem bűntette miatt elindított büntetőügy a Debreceni Ítélőtábla elé.

– A másodfokú bíróság dr. Balla Lajos vezette tanácsa a héten két tárgyalást is tartott. Pénteken kihirdetett döntésével hatályon kívül helyezte a jogorvoslati kérelemmel élt első három vádlottal szemben meghozott elsőfokú ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította esetükben az Egri Törvényszéket. Ugyanígy az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének rá vonatkozó részét is hatályon kívül helyezte a fellebbezést egyébként be nem nyújtó negyedrendű vádlott esetében és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította – nyilatkozta a Heolnak pénteken Berényiné Fórizs Ildikó, az ítélőtábla sajtószóvivője.