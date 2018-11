Kegyetlen állatkínzás: labdaként rugdosta kicsi kutyáját a férfi

Két férfit már eltiltottak az állattartástól, mert kalapáccsal támadtak kutyájukra, de így járhat az a férfi is, aki egy udvarba rúgta be ölebét.

A Heves Megyei Főügyészség Közjogi Szakága két ügyben is keresetet nyújtott be az illetékes törvényszékre annak érdekében, hogy a bíróság polgári perben tiltson el egyes, korábban állatkínzás vétsége miatt elítélt személyeket az állatok tartásától.

2017 júniusában egy 41 éves férfi Szihalmon, az utcán, kegyetlenül bántalmazta kistestű kutyáját, mert az a sétáltatás közben elszaladt mellőle. Az öleb gazdája ekkor akkorát rúgott a kutyába, hogy az másfél métert repült, majd a sérült állatot végigverte a járdán, egészen a házukig, ahol a kapun keresztül berúgta az udvarra, mint egy labdát. Az emiatt állatkínzás vétsége miatt indult büntető ügyben a járásbíróság az ügyészi indítvány alapján felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte még idén márciusban a bíróság elé állított elkövetőt – közölte portálunkkal dr Szalóki Zoltán főügyész.

Ezt követően, az ügyészségi szakágak közötti együttműködés keretében, a büntető ügyben eljáró helyi ügyészség értesítette a büntető ügyben hozott jogerős döntésről a Heves Megyei Főügyészség Közjogi Szakágát. Ennek alapján a főügyészség, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény rendelkezéseinek megszegésére alapítva, keresetet nyújtott be a férfi, ez esetben már mint alperes ellen. Az ügyészség kereseti kérelme arra irányult, hogy a bíróság az alperest 5 év időtartamban tiltsa el az állattartástól. A per jelenleg is folyamatban van.

Jogerősen befejeződött ugyanakkor már egy hasonló eljárás, melyben a Heves Megyei Főügyészség két másik, állatkínzás miatt korábban szintén felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt férfi az állattartástól való eltiltását kérte. Az ügyészi keresetnek helyt adva ebben az ügyben a bíróság az alpereseket 5, illetve 3 évi időtartamban tiltotta el az állatok tartásától.

Erre azért került sor, mert a férfiak 2018 februárjában, közös elhatározással, el akarták pusztítani egyikük kutyáját, melyet a fiatalabb elkövető már nem akart tovább etetni zaránki lakóhelyén. Idősebb társa ezért egy 3 kilós, tompa fejű kőtörő kalapáccsal megpróbálta agyonütni a ház mögött kikötött állatot, de ez végül nem sikerült neki, mert lerepült a szerszám nyele. A sérült ebet a rendőrök találták meg, akik a kutyát egy állatvédő alapítványnak adták át, így sikerült – több hetes kórházi kezelés során – megmenteni annak életét.

