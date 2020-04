Kevesebb sérülés történt az utakon, az online bűnözés viszont emelkedett márciusban

Márciusban csökkenést tapasztaltak az elkövetett bűncselekmények számában – közölte kérdésünkre Soltész Bálint. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: megoszlás szerint hasonlóak a mutatók, mint az előző években. Döntő többségében a vagyon, illetve az élet és testi épség elleni bűncselekmények fordultak elő. A csalások terén azonban változást figyeltek meg. A sok otthonlét, illetve az új oktatási módszerek miatt többen használják az internetet, ami elősegítheti az online bűnözést.

– Az elkövetők döntő többsége az internetes vásárlókra fókuszál. Legyen gyanús számunkra, ha egy megkímélt, jó állapotú vagy akár új terméket feltűnően olcsón árulnak! Amennyire csak lehetséges, kerüljük az előre utalásos vásárlásokat. Sok esetben vagy nem kapunk semmit a pénzünkért, vagy nem a megrendelt terméket postázza az elkövető – mondta a szóvivő.

Az internetes csalások megelőzésére azt javasolják, hogy soha, semmilyen körülmények között ne mondják el vagy mutassák meg másnak a felhasználói azonosítót és a jelszót, értve ez alatt a barátaikat is. A képernyőn látható nevünk ne tartalmazzon személyes adatot, így például a születésnapot, a hobbit, a szülőváros vagy az iskola nevét. Személyes adatot nem szabad megadni, és ne osszunk meg olyan fényképeket, amelyek bennünket, a családtagjainkat vagy az otthonukat ábrázolják.

– Tartsák szem előtt, hogy a vírusfertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt nem kapható sem a gyógyászati segédeszköz boltokban, sem telefonon vagy interneten nem rendelhető. A vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut kínáló vállalat vagy személy valódiságát. Fogjunk gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a járványhoz kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak fel, illetve erre hivatkozva személyes adatokat kérnek hivatalos szervek nevében. A legálisan működő egészségügyi hatóságok nem így veszik fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal – figyelmeztetett a sajtószóvivő.

Tanácsolta azt is, hogy a hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjai. Lehetőleg a személyes kontaktust mellőzve tájékoztassák őket az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről. Figyelmeztessék idős hozzátartozóikat, hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe. Az „unokázós” csalások megelőzésére ellenőrizzék a „bajba kerülő” szeretteikről szóló híreket, tehát hívják ők fel a hozzátartozóikat, és győződjenek meg az információ valóságtartalmáról.

A gyorshajtás a leggyakoribb gond a rendőrök szerint

Ami a balesetek alakulását illeti: megyénk közútjain a múlt hónapban csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma.

A súlyossági fokukat tekintve elmondható, hogy márciusban nem történt halálos kimenetelű tragédia, a súlyos és könnyű sérüléssel végződő esetek száma is egyaránt mérséklődött. Nőtt az ittasan okozott balesetek száma – mondta Soltész Bálint. Az okok között továbbra is a sebesség hibás megválasztása vezet. A tavasz beköszönte, a száraz útviszonyok sokakat ösztönöznek száguldásra, ezzel azonban a kockázat is növekszik.

A balesetek döntő többségét a személygépkocsik vezetői okozták. Őket a teherautósok, a kerékpárosok, a gyalogosok és a motorosok követik a sorban. A márciusi kedvező baleseti statisztikai adatokban nyilván szerepet játszott a megszokottnál kisebb járműforgalom is.

A rend őrei is kérik, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. Amennyiben mégis útra kel, azt csak alapos indokkal tegye. Fokozott óvatossággal, körültekintéssel, a szabályok maradéktalan betartásával vezessenek, a másik közlekedőt pedig egyenrangú partnerként kezeljék! – tanácsolják.