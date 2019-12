Kiderült, kik miatt veszélyes az M3-as leginkább

A közvélekedés ­szerint ­egyre több baleset ­történik az autópályákon. Az olvasói észrevételek ­alapján az M3-as autópálya megyénkbeli szakaszának ­közlekedésbiztonsági helyzetéről a Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkárát kérdeztük. Erdélyi Róbert szerint a forgalom nagyságához mérve nem kiemelkedően magas az esetek száma.

Erdélyi Róbert r. alezredes, kiemelt főelőadó az M3-as autópályáról azt mondta, hogy ez megyénk legforgalmasabb útja a maga 70 kilométerén. Ez az útszakasz köti össze a fővárost, illetve Európa nyugati részét Kelet-Európával: Ukrajnával, Romániával.

– Az autópálya ezen szakaszán naponta átlagosan ­30–35 ezer jármű halad át. Ezen adat tükrében a bekövetkezett balesetek száma nem tekinthető ­kiemelkedően magasnak. Lényeges, hogy az autópálya kialakításánál ­fogva szinte kizárja a szembe jövő járművekkel való ütközést – mondta a Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára.

A szakembert az autópályán történő balesetek okairól is kérdeztük. Szerinte az egyik legjellemzőbb a sebesség hibás megválasztása. Azt jelenti ez, hogy a baleset nem azért történik, mert valaki a sebességhatárokat túllépve közlekedik, hanem hogy a járművezető nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően választja meg a sebességet, és nem tud megállni az előtte forgalmi okból lassító vagy megálló járművek mögött. Az esetek nagy részét a követési távolság be nem tartása is jellemzi.

– Szintén sok baleset adódik abból, amikor valaki kellő körültekintés nélkül sávot vált, de éppen mellette egy nagyobb sebességű, vagy vele azonos sebességű jármű halad. Ezek a balesetek elkerülhetők lennének, ha a sofőr a sávváltást megelőzően a visszapillantó tükrökbe tekintene, illetve figyelné a holtteret is – mondta a r. alezredes.

Szavai szerint az autópálya vonalvezetésénél fogva igen monoton, ingerszegény útvonal. Ez a monotonitás hajlamossá teszi a járművezetőt az elalvásra, mely szintén jellemző baleseti ok. Sokszor elég egy pár másodperces „megalvás”, s mikor feleszmél a volánnál ülő, vagy egy előtte haladó járműnek ütközik, vagy mikor felébred, megijed, ösztönösen beleránt a kormányba, s irányíthatatlanul csapódik a szalagkorlátnak, vagy lehalad az út melletti árokba.

– Probléma az autópályán is a mobil eszközök vezetés közbeni használata, ami rendkívül nagymértékben elvonja a figyelmet a vezetéstől. Egy sms-t író vagy üzenetet megtekintő sofőr, ha öt másodpercig ezt teszi, akkor 130 kilométer/óra sebességnél 170 méteren át nem figyeli az utat, a forgalmat. Szintén gondot okoz az autópályán, amikor a belső sávban ugyanezzel a sebességgel, vagy forgalmi okokból lassabban haladó jármű mögött egy agresszív járművezető a követési távolságot be nem tartva, az előtte haladót veszélyeztetve, szinte rátapadva próbálja kényszeríteni, hogy térjen ki előle. Ez a magatartás megengedhetetlen és életveszélyes – fogalmazott az alezredes.

Szerinte ugyanakkor legalább ilyen veszélyes az indokolatlanul lassú haladás, vagy kisebb sebességgel a belső sávban való közlekedés. Sokszor előfordul, hogy egy a külső sávban közlekedő járművezető utolér egy tehergépkocsit, majd úgy vált forgalmi sávot, kezd előzésbe a megengedettnél kisebb sebességgel, hogy nem nézett a visszapillantó tükörbe, nem győződött meg arról, hogy mögötte a belső sávban egy nagyobb sebességgel közlekedő jármű érkezik.