Kigyulladt egy elektromos szekrény Erdőtelken

Erdőtelken a Bartók Béla út végén gyulladt ki egy elektromos szekrény szerda este. A tűz a település egy részén áramkimaradást okozott.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság arról számol be: a tűz az elektromos vezetékeket is veszélyeztette. A hevesi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói vonultak, akik egy porral oltó készülékkel elfojtották a lángokat. A tűz a település egy részén áramkimaradást okozott, a hiba elhárítására az áramszolgáltató szakemberei is helyszínre érkeztek. Az eset során senki sem sérült meg.