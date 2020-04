Kigyulladt egy épület Egerben (helyszíni fotókkal)

Melléképületben keletkezett a tűz, ami átterjedt a mellette lévő épületre is.

14:50

Hevesi Katalin arról tájékoztatta portálunkat, a tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.

Úgy tudjuk a tűzesetben senki nem sérült meg, a két épület, amire átterjedt a tűz, lakható maradt. A kigyulladt melléképületből a tűzoltók több felhevült gázpalackot is kihoztak, egy felrobbant, egyet pedig a rendőrök lőttek ki.

13:45

Kigyulladt egy épület Egerben hétfőn kora délután. A Heol megkereste Hevesi Katalin megyei katasztrófavédelmi sajtóügyeletest, aki úgy nyilatkozott, a megyeszékhelyi Borsitz János utcában gyulladt ki egy melléképület. A tűz átterjedt a mellette lévő lakóházakra is. A melléképületben, ahonnan a tűzoltók több gázpalackot is kihoztak, jelenleg is ég egy gépjármű.

A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók vonultak két gépjárművel és egy vízszállítóval, valamint riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. A lánglovagok négy vízsugárral jelenleg is a tűz megfékezésén dolgoznak.

Olvasónk fotókat is küldött a tűzesetről:

Az Agria Tv információi szerint egy garázs gyulladt ki. Mint írják: felrobbant egy gázpalack is, a tűzoltók nagy erőkkel oltanak.

Cikkünk folyamatosan frissül.