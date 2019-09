Kilenc baleset is volt az elmúlt 24 órában

Kilenc balesetről érkezett bejelentés.

Az elmúlt 24 órában a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába hat anyagi káros és három személyi sérüléses közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés – tájékoztatta portálunkat szombaton Soltész Bálint megyei rendőrségi sajtószóvivő.

A személyi sérüléssel nem járó balesetek egyikénél a gépjárművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott.

Közölte, hogy a rendőrök további három ittas sofőrrel szemben intézkedtek.

Az alkoholtűrő képesség egyénenként eltérő, de a közlekedési helyzetekre reagálást a legkisebb mérték is befolyásolja. Ittas állapotban a reakció megnő, a test mozgása lelassul és csökken a koncentráló-képesség. Az alkohol rossz hatással van a látóidegekre is, és már enyhén alkoholos befolyásoltság esetén is szűkül a járművezető perifériás látása.

