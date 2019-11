Kiválóan szerepeltek a HUNOR mentőszervezet tagjai a kínai kötéltechnikai versenyen

Vasárnap véget ért a kínai ShenZhen városban megrendezett, háromnapos GrimpDay Asia kötéltechnikai verseny, amelyen tizennyolc, kötéltechnikai mentést végző csapat mérte össze tudását.

Magyarországot a versenyen a HUNOR Mentőszervezet nyolcfős versenycsapata képviselte, amely egy teljes éven át tartó felkészülés után, az európai megméretésen nyert kvalifikációval jutott ki a világ egyik legrangosabb kötéltechnikai versenyére.

2019 júniusában a HUNOR versenycsapata az évente megrendezett GrimpDay kötéltechnikai versenyen négy kontinens tizenhárom országának harminc mentőcsapata közül a dobogó második helyére állhatott fel, az ázsiai világversenyen való indulásra is jogot szerezve ezzel. A nyolcfős csapat a Belgiumban rendezett európai verseny után intenzív felkészülésbe kezdett, amely során több fővárosi és megyei helyszínen tette próbára tudását. A HUNOR gyakorlatozott egyebek mellett a Kőröshegyi völgyhídon és a Puskás Arénában is – írja az Országos Katasztrófavédelem.

A csapat november 20-án indult útnak Budapestről a kínai ShenZhen-be, mintegy kétszázötven kilogrammnyi felszereléssel. A november 22-24. között megrendezett világversenyen tizennyolc csapat vett részt: az előírás szerint a csapatoknak legalább hét főből kellett állniuk, a védőeszközökön túl pedig az öltözetre, a ruházatra, a lábbelire, a felszerelés meglétére és a személyi kompetenciákra is szigorú előírások vonatkoztak. A csapatnak a kötéltechnikai mentések során kétköteles és önfékező biztosítási rendszert is ki kellett építenie, és legalább hatszáz méternyi kötélzettel kellett rendelkeznie, hogy hatvan méter magas kötélpályát is ki tudjon alakítani. A szervezők nem biztosítottak technikai eszközt, sem felszerelést.

A HUNOR kötéltechnikai versenycsapatát Égető Szilárd tűzoltó főhadnagy (FKI), Berényi Imre tűzoltó főhadnagy (Baranya MKI), Kormos László tűzoltó hadnagy (Heves MKI), Balogh András tűzoltó főtörzsőrmester (Baranya MKI), Szrága Árpád tűzoltó főtörzsőrmester (Pest MKI), Pinkóczi Tamás tűzoltó főtörzsőrmester (FKI), Fegyverneki Máté tűzoltó főtörzsőrmester (Hajdú-Bihar MKI) és Csatári Gergő tűzoltó főtörzsőrmester (Hajdú-Bihar MKI) alkotta.

A verseny az első napon előselejtezővel indult, amelyet a második és a harmadik napon intenzív versenyzés követett. A HUNOR nyolcfős kötéltechnikai csapata a szervezőktől elnyerte a „legkreatívabb” csapatnak járó kitüntetést, összetettben pedig az ötödik helyen végzett, a nemzetek sorrendjét tekintve azonban Magyarország az első három helyezett Kína és a negyedik helyezett Spanyolország után a harmadik ország lett a rangsorban.

„A verseny roppant összetett feladatokból állt, nagyon komoly fizikai és szellemi terhelést jelentett. A három nap alatt összesen kilenc feladatot kellett teljesítenünk. A nyelvi nehézségek némi kihívást jelentettek, a csapat így kapott egy tolmács kísérőt maga mellé. Akadtak nehézségeink, de a verseny minden percét élveztük” – fogalmazott a csapatot vezető Égető Szilárd tűzoltó főhadnagy az eredményhirdetésen.