Kutyamérgezés, házfelrobbantás: fenyegetőzők és zaklatók miatt emeltek vádat Hevesben

Megöllek, agyonütlek! – ordította az apjának a recski férfi. Addig fenyegette a szülőjét, hogy az kénytelen volt rendőrt hívni. Zaklatási ügyekben emelt vádat az illetékes ügyészség.

Egyre gyakoribb, amikor valakik kilátásba helyezik, hogy megverik, megölik a szomszédjukat, vagy éppen a hozzátartozójukat. Az efféle bűnügyekről tájékoztatta a Heolt a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője. Dr. Konkoly Thege László fellebbviteli főügyészségi ügyész elsőként annak a 37 éves recski férfinak az esetéről beszélt, aki az édesapjával szemben bánt gorombán. Közös lakásukban vita közben tavaly június 25-én azzal riogatta a felmenőjét, hogy megöli, agyonüti. Ezt aznap még kétszer megismételte, ami miatt a sértett végül rendőrért telefonált. Utána magánindítványt terjesztett elő, s büntetőeljárás indult.

– A nyomozás befejezése után az ügyészség zaklatás vétsége miatt vádat emelt az elkövetővel szemben. Az ügyészség szabadságelvonással járó elzárás büntetés kiszabására tett indítványt – tudatta a sajtószóvivő.

Sokszor megesik, hogy házas- vagy élettársak civakodnak, nemegyszer már szakítás után. Szintén Recsken egy 26 éves fiatalember hét évig élt együtt szíve választottjával, akivel azonban múlt év májusában véget ért a kapcsolata. El is költözött a közös ingatlanjukból, de nem törődött bele az elválásba. Két hónapon át naponta elment egykori partneréhez, akit trágárul szidalmazott, s azzal rémisztgetett, hogy megveri, akár meg is gyilkolja. A nő feljelentette volt kedvesét. Az Egri Járási Ügyészség zaklatás bűntette címén nyújtott be vádiratot a fenyegetőző ellen. Azt indítványozza, hogy a bíróság jóvátételi munkavégzést írjon elő a terheltnek, s egy évre rendelje el a pártfogó felügyeletét.

Egy ötvenesztendős pétervásárai polgár 2018 januárjától egy éven át találkozásaik alkalmával, s elektronikus üzenetekben napi rendszerességgel háborgatta egyik szomszédját. Az illetőt egy internetes közösségi oldalon azzal is megfenyegette, hogy megmérgezi a kutyáit, őt magát „ledurrantja”, felrobbantja a házát. Fokozta az ijesztgetést, hiszen azt írta, az áldozatát leszúrja, mint egy böllér. A kerítésen át a vádlott gyakran átkiabált a szomszédba, s olyanokat mondott, hogy eltapossa, saját vérébe fojtja, vagy vascsővel veri szét haragosa a fejét. Ennek az vetett véget, hogy a zaklatásnak kitett ember a rendőrőrsön feljelentést tett.

Utóbb kiderült, hogy a vádlott más személyeket is rendszeresen zargatott. Tavaly márciusban arra vetemedett, hogy miután durva szavakat kiabált be egy házba az ott lakó nőnek, a nadrágján keresztül még rázta is felé a nemi szervét, a másik kezével a felemelt középső ujját mutogatta. – A vádhatóság többrendbeli zaklatás vétségével, valamint szeméremsértés vétségével is vádolja az elkövetőt, akivel szemben felfüggesztett szabadságvesztés-büntetés kiszabására, valamint párfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt a vádiratában – közölte dr. Konkoly Thege László.

Évekre is büntethető a tettes A főügyészség szakembere arra is kitért, a Büntető törvénykönyv 222. szakasza úgy rendelkezik, hogy aki félelemkeltés céljából mást vagy rá tekin­tettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyegeti, az vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezt a bűncselekményt egyébként gyakran együtt lakó családtagok is elkövetik, sokszor nem is számolva azzal, hogy amit tesznek, az büntetendő. Ez pedig – a sértett magánindítványa esetén – meglehetősen súlyos következményeket vonhat maga után. A pétervásárai vádlott a zaklatás vétségének egy további alakzatát valósította meg, amely szerint ennek minősülhet az is, ha valaki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja. E tette miatt egy évig terjedő szabadságvesztés szabható ki vele szemben.

