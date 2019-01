A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kedden megtartott jégről mentési gyakorlatán az egri, a füzesabonyi hivatásos tűzoltók és az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltó Csoport tagjai vettek részt az egerszalóki, Laskó-völgyi víztározón.

– A minden évben megtartott gyakorlat célja, hogy a beavatkozó állomány a jégen tartózkodás biztonsági szabályait és a jégről mentés szakszerű végrehajtását gyakorolja – részletezte Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi sajtószóvivő.

– A gyakorlat során a beavatkozó állomány a jégről mentés technikáját gyakorolva, a rendszeresített védőeszközöket használva mutatta be, bábu segítségével a mentés folyamatát, nagy hangsúlyt fektetve az életmentés szabályaira.

A sajtószóvivő kiemelte, a befagyott tavak jegére semmiképp sem ajánlott rámenni, a korcsolyázásra szánt területet pedig minden esetben az adott tó üzemeltetője jelöli ki. Amennyiben ilyen terület nincs, úgy tilos és életveszélyes a jégen tartózkodni.

– Ha beszakad alattunk a jég, és nincs segítségünk, próbáljuk óvatos mozdulattokkal, minél nagyobb testfelülettel a jéggel érintkezve, kihúzni magunkat a lék szélére. Ha több ember tartózkodik a jégen, hasra fekve, egymás bokáját fogva, láncot alkotva kell kihúzni a bajba jutott embert. A lék szélét ne közelítsük meg, használjunk botot, kötelet, sálat amibe belekapaszkodhat a sérült – fejtette ki Nagy Csaba.

A keddi gyakorlaton több módszert mutattak be, az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltó Csoport tagjai egy gumicsónakkal és egy mentőhordágy segítségével közelítették meg a léket és húzták ki a bábut. Az egri és füzesabonyi hivatásos tűzoltók dugólétra és mentőkötél használatával, illetve ennek a létrás mentésnek egy másik változatát is bemutatva, a felületi súrlódást csökkentve felfújt tömlőkön csúsztatott létrát is alkalmaztak.

Kovács József, az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltó Csoport elnöke kérdésünkre elmondta, embert még nem kellett menteniük, viszont a bélapátfalvi tavon egy állatmentést már sikeresen véghezvittek.