Letartóztatták azt a 20 éves hevesi fiatalt, aki lopott árammal töltötte fel a rendőrségi nyomkövetőjét

A Hevesi Járási Ügyészség indítványt tett az időközben ismét őrizetbe vett fiatalember letartóztatására, ami a bűnügyi felügyeletnél súlyosabb kényszerintézkedés.

Letartóztatta a bíróság azt a 20 éves, büntetett előéletű hevesi fiatalt, aki a vele szemben elrendelt bűnügyi felügyelet alatt folyamatosan lopott árammal töltötte fel a hatóságilag a lábára erősített elektromos nyomkövető készüléket – tájékoztatta portálunkat dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

Mint megtudtuk: a fiatalember ellen több, idén nyáron Hevesen elkövetett lopási cselekmény miatt indult büntető eljárás, melynek során a rendőrség szeptember 7-én bűnügyi őrizetbe vette, majd a bíróság – ügyészi indítványra – három nappal később elrendelte a bűnügyi felügyeletét, ami gyakorlatilag a korábbi házi őrizetnek megfelelő kényszerintézkedés. Azt, hogy a gyanúsított megtartja-e a bűnügyi felügyelet szabályait a hatóság a lábára erősített nyomkövető segítségével ellenőrizte.

A terheltet azonban ez sem tartotta vissza az újabb vagyon elleni bűncselekmények elkövetésétől, mivel szeptember közepétől – folytatva a korábbi lopássorozatot – újabb hevesi házakba surrant, illetve tört be, melyekből cigarettát, élelmiszert, valamint mosószert tulajdonított el. Fény derült arra is, hogy a gyanúsított bűnügyi felügyeletének végrehajtási helyéül kijelölt lakóházban az ott élők szolgáltatási szerződés nélkül, illegálisan vételezték az utcáról az áramot, amivel többek között a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz akkumulátorát is töltötték.

A Hevesi Járási Ügyészség ezek ismeretében indítványt tett az időközben ismét őrizetbe vett fiatalember letartóztatására, ami a bűnügyi felügyeletnél súlyosabb kényszerintézkedés. A nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és a tegnapi napon meghozott végzésével elrendelte a letartóztatást. A bírói végzés alapján a gyanúsítottat a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.